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Muğla'da kan donduran olay! Baba ve iki çocuğu iş yerinde ölü bulundu

Sabah saatlerinde Muğla'dan gelen bir ihbarla harekete geçen ekipler Fethiye'de bir dükkanda 3 kişinin cansız bedenini buldu. Cesetlerin baba ve iki çocuğuna ait olduğu belirlendi. Baba asılı halde bulunurken 6 ve 10 yaşındaki çocuklar ise yatakta hareketsiz bulundu. Kahreden olayın nedeni araştırılıyor.

Muğla'da kan donduran olay! Baba ve iki çocuğu iş yerinde ölü bulundu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir iş yerinde baba ile iki çocuğu ölü olarak bulunurken, ölüm nedenlerinin yapılacak incelemelerin ardından netleşeceği bildirildi.

Muğla da kan donduran olay! Baba ve iki çocuğu iş yerinde ölü bulundu 1

İHBARLA EKİPLER SEVK EDİLDİ

Olay, bugün saat 08.30 sıralarında Fethiye Yeni Mahalle Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerinden gelen ihbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. İş yerinin kapısının zorlanarak açılmasının ardından içeride yapılan kontrolde, iş yeri sahibi E.G (37) asılı halde bulundu. İş yerinde bulunan E.G'nin çocukları olduğu belirtilen H.G (10) ve H.G (6) isimli iki çocuk da yataklarında hareketsiz halde bulundu.

Muğla da kan donduran olay! Baba ve iki çocuğu iş yerinde ölü bulundu 2

BABA VE OĞULLARINDAN ACI HABER

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 3 kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi.

Muğla da kan donduran olay! Baba ve iki çocuğu iş yerinde ölü bulundu 3

ÖLÜM NEDENLERİ ARAŞTIRILIYOR

Olayın ardından durum Cumhuriyet Savcılığı talimatları doğrultusunda Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri inceleme başlatılırken, baba ve iki çocuğunun ölümlerinin kesin nedeni ve olayın nasıl gerçekleştiği yapılacak adli incelemelerin ardından belirleneceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Muğla Fethiye
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