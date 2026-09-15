Yeni Parti’den isim değişikliği bildirimi sonrası açıklama geldi: ‘Hazırlıklarımız var’

Yenilik Partisi’nin isim benzerliği gerekçesiyle yaptığı başvurunun ardından Yeni Parti için yeni bir hukuki süreç başladı; Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı isim değişikliği yönünde bildirim gönderirken, Murat Emir’den dikkat çeken bir açıklama geldi.

Yenilik Partisi'nin, Yeni Parti ile isim benzerliği bulunduğu gerekçesiyle yaptığı başvurunun ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından değerlendirme yapıldı.

Başvurunun ardından Yeni Parti yönetimine isim değişikliği yapılması yönünde bildirim gönderildi.

MURAT EMİR: "BU HUKUKİ İÇTİHATLARI BİLEREK KARARLARI ALDIK"

Yeni Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, Halk TV'ye yaptığı açıklamada, iki parti arasındaki benzerliğin "iltibas" oluşturup oluşturmadığının yalnızca isim üzerinden değerlendirilemeyeceğini belirtti.

Geçmişte daha benzer isimlere sahip partiler hakkında iltibas kararı verilmediğini ifade eden Emir, "Bu hukuki içtihatları bilerek bu kararları aldık" dedi.

Emir, değerlendirmede partilerin isimlerinin yanı sıra amblem ve rumuzlarının da dikkate alınacağını söyledi. Seçmenlerin iki partiyi karıştırıp karıştırmayacağının da değerlendirilmesi gerektiğini belirten Emir, yetkinin Anayasa Mahkemesi'nde olduğunu ifade etti.

"TÜM HAMLELERİ BOŞA ÇIKARACAK HAZIRLIKLARIMIZ MUTLAKA VARDIR"

İsim değişikliği yönünde bir karar çıkması ihtimaline ilişkin de konuşan Emir, "Herkes müsterih olsun, tüm hamleleri boşa çıkaracak hazırlıklarımız mutlaka vardır. Herkes rahat olsun" ifadelerini kullandı.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın gönderdiği tebligatla birlikte Yeni Parti'nin isim değişikliği konusundaki hukuki sürecinin devam ettiği belirtildi.