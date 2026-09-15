HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Yeni Parti’den isim değişikliği bildirimi sonrası açıklama geldi: ‘Hazırlıklarımız var’

Yenilik Partisi’nin başvurusu sonrası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Yeni Parti yönetimine isim değişikliği yapılması yönünde bildirim gönderdi. Murat Emir, hukuki sürecin devam ettiğini belirterek “Tüm hamleleri boşa çıkaracak hazırlıklarımız mutlaka vardır” dedi.

Yeni Parti’den isim değişikliği bildirimi sonrası açıklama geldi: ‘Hazırlıklarımız var’

Yenilik Partisi’nin isim benzerliği gerekçesiyle yaptığı başvurunun ardından Yeni Parti için yeni bir hukuki süreç başladı; Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı isim değişikliği yönünde bildirim gönderirken, Murat Emir’den dikkat çeken bir açıklama geldi.
Yenilik Partisi'nin, Yeni Parti ile isim benzerliği bulunduğu gerekçesiyle yaptığı başvurunun ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından değerlendirme yapıldı.

Başvurunun ardından Yeni Parti yönetimine isim değişikliği yapılması yönünde bildirim gönderildi.

MURAT EMİR: "BU HUKUKİ İÇTİHATLARI BİLEREK KARARLARI ALDIK"

Yeni Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, Halk TV'ye yaptığı açıklamada, iki parti arasındaki benzerliğin "iltibas" oluşturup oluşturmadığının yalnızca isim üzerinden değerlendirilemeyeceğini belirtti.

Geçmişte daha benzer isimlere sahip partiler hakkında iltibas kararı verilmediğini ifade eden Emir, "Bu hukuki içtihatları bilerek bu kararları aldık" dedi.

Emir, değerlendirmede partilerin isimlerinin yanı sıra amblem ve rumuzlarının da dikkate alınacağını söyledi. Seçmenlerin iki partiyi karıştırıp karıştırmayacağının da değerlendirilmesi gerektiğini belirten Emir, yetkinin Anayasa Mahkemesi'nde olduğunu ifade etti.

"TÜM HAMLELERİ BOŞA ÇIKARACAK HAZIRLIKLARIMIZ MUTLAKA VARDIR"

İsim değişikliği yönünde bir karar çıkması ihtimaline ilişkin de konuşan Emir, "Herkes müsterih olsun, tüm hamleleri boşa çıkaracak hazırlıklarımız mutlaka vardır. Herkes rahat olsun" ifadelerini kullandı.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın gönderdiği tebligatla birlikte Yeni Parti'nin isim değişikliği konusundaki hukuki sürecinin devam ettiği belirtildi.

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
2 şube müdürü, 1 komiser tutuklandı2 şube müdürü, 1 komiser tutuklandı
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 36 olduGülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 36 oldu

Anahtar Kelimeler:
Yargıtay isim Yeni Parti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kurtlar Vadisi senaristlerinin ifadeleri ortaya çıktı

Kurtlar Vadisi senaristlerinin ifadeleri ortaya çıktı

CHP Genel Başkanlığı için adaylığını açıklayan ilk isim belli oldu

CHP Genel Başkanlığı için adaylığını açıklayan ilk isim belli oldu

Nihat Kahveci'den Fenerbahçe için felaket senaryosu! Çılgın iddia...

Nihat Kahveci'den Fenerbahçe için felaket senaryosu! Çılgın iddia...

Ünlü şarkıcı evlendi! Gelinliğin belden aşağısı şaşırttı

Ünlü şarkıcı evlendi! Gelinliğin belden aşağısı şaşırttı

Motorine büyük zam geldi! Tabelalar değişti

Motorine büyük zam geldi! Tabelalar değişti

BİM'e Casio saat geliyor! 22-23 Eylül 2026 BİM kataloğu

BİM'e Casio saat geliyor! 22-23 Eylül 2026 BİM kataloğu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.