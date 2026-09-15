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CHP Genel Başkanlığı için adaylığını açıklayan ilk isim belli oldu

Mutlak butlan kararı sonrası CHP’de başlayan genel başkanlık yarışı hareketlendi. Kurultayda adaylığını açıklayan ilk isim Mersin eski Milletvekili Aytuğ Atıcı oldu. Atıcı, adaylık öncesi Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti ancak “izin ya da destek” istemediğini belirtti.

CHP Genel Başkanlığı için adaylığını açıklayan ilk isim belli oldu

Mutlak butlan kararı sonrası Cumhuriyet Halk Partisi’nde devam eden genel başkanlık tartışmalarında yeni bir gelişme yaşandı. Kurultayda yapılması beklenen çok adaylı yarış öncesinde, genel başkanlığa adaylığını açıklayan ilk isim belli oldu. Mersin eski Milletvekili Aytuğ Atıcı, Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etmesinin ardından genel başkanlığa adaylığını açıkladı.

Atıcı, genel başkanlık adaylığını açıklamadan önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti. Görüşmede Kılıçdaroğlu’na aday olacağını ileten Atıcı, ziyaretinin herhangi bir izin ya da destek talebi amacı taşımadığını ifade etti.

CHP Genel Başkanlığı için adaylığını açıklayan ilk isim belli oldu 1

Kılıçdaroğlu ile gerçekleştirdiği görüşmenin amacının “izin almak, icazet almak, destek istemek” olmadığını belirtti.

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Aytuğ Atıcı Kemal Kılıçdaroğlu CHP aday chp genel başkanı
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