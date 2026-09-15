CHP Genel Başkanlığı için adaylığını açıklayan ilk isim belli oldu

Mutlak butlan kararı sonrası Cumhuriyet Halk Partisi’nde devam eden genel başkanlık tartışmalarında yeni bir gelişme yaşandı. Kurultayda yapılması beklenen çok adaylı yarış öncesinde, genel başkanlığa adaylığını açıklayan ilk isim belli oldu. Mersin eski Milletvekili Aytuğ Atıcı, Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etmesinin ardından genel başkanlığa adaylığını açıkladı.

Atıcı, genel başkanlık adaylığını açıklamadan önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti. Görüşmede Kılıçdaroğlu’na aday olacağını ileten Atıcı, ziyaretinin herhangi bir izin ya da destek talebi amacı taşımadığını ifade etti.

Kılıçdaroğlu ile gerçekleştirdiği görüşmenin amacının “izin almak, icazet almak, destek istemek” olmadığını belirtti.