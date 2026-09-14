Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme! Kurtlar Vadisi senaristlerinin ifadeleri ortaya çıktı

Eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturma kapsamında, Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri "bilgi sahibi" sıfatıyla ifade verdi. Şüpheli ölümle ilgili yeniden başlatılan soruşturmada Kurtlar Vadisi dizisinin senaristlerinin verdikleri ifadeler ortaya çıktı.

KAŞİF KOZİNOĞLU'NUN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ KURTLAR VADİSİ SENARİSTLERİ İFADEYE ÇAĞRILDI

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca, Silivri Cezaevi'nde 2011'de yaşamını yitiren Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında, Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan, "bilgi sahibi" sıfatıyla ifade vermek için Silivri Adliyesi'nde ifade verdi.

Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin "bilgi sahibi" sıfatıyla adliyeye gelen Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri adliyede ayrılırken basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.

SENARİST EKİBİNİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni ve tv100 yorumcusu gazeteci Sinan Burhan, tv100 ekranlarında Kurtlar Vadisi Pusu ekibinin verdiği ifadeden detayları aktardı. Burhan’ın aktardığı bilgiler şöyle oldu:

Senaristlere, “Kozinoğlu ile ilgili senaryo nasıl yazıldı? Herhangi bir kişi veya kurumdan etkilendiniz mi, size bir senaryo dayatması yapıldı mı?” soruldu.

"TESADÜFEN DENK GELMİŞTİR"

Senaristlerin verdiği cevaplar şöyle oldu:

Hayır, bize herhangi bir kişi ve kurumdan bir dayatma söz konusu değil.

Bizim metnimiz doğal akışında ilerleyen bir metindir.

Tesadüfen denk gelmiştir. Herhangi bir kasıt yoktur.



Kurtlar Vadisi disizi 'Kaşifoğlu' karakteri

DİZİDEKİ "KAŞİFOĞLU" KARAKTERİ KAŞİF KOZİNOĞLU MU?

Dizide Kaşif Kozinoğlu’ndan ilham alınarak yazıldığı iddia edilen “Kaşifoğlu” karakteri yıllardır gündemde yerini koruyor. “Kazım Kaşifoğlu” karakteri ve karakterin ölüm sahnesi Kozinoğlu soruşturması ile birlikte yeniden gündeme geldi.

Oyuncu Sedat Savtak’ın canlandırdığı Kazım Kaşifoğlu, Kurtlar Vadisi Pusu’nun 123. Bölümünde eski bir istihbaratçı olarak diziye girdi.

10 Kasım 2011’de yayımlanan 136. bölümde Kazım Kaşifoğlu bir hücrede tutuluyor, Polat Alemdar tarafından Yaşar Ağa’ya teslim ediliyordu. Kaşifoğlu burada darbediliyor, İlhan karakteri de kendisine, “Kaşifoğlu! Azrailin benim, Kaşifoğlu seni ben öldüreceğim” ifadelerini kullandı.

Bölüm yayınlanmasının iki gün sonrasında, 12 Kasım 2011’de gerçek hayatta Kaşif Kozinoğlu Silivri Cezaevi’nde yaşamını yitirdi.

DİZİDE ŞIRINGA İLE HAVA ENJEKTE EDİLEREK ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Kozinoğlu'nun ölümünden sonra, 08 Aralık 2011 tarihinde yayınlanan 139. bölümde Kazım Kaşifoğlu karakterinin spor yaptıktan sonra nabzının yüksek olduğunu belirttiği, duş aldığı ve sonrasında "Kara" karakteri tarafından koluna şırıngayla hava enjekte edilerek öldürüldüğü de ekranlara yansıdı.