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Son seçim anketinde dikkat çeken sonuç! Yeni Parti'de sert düşüş, AK Parti ile fark 1,43'e geriledi

Son seçim anketinden dikkat çeken sonuçlar geldi. Kararsızlar ve protesto oylar dağıtıldığında AK Parti ile Yeni Parti arasındaki makas kapandı. İki parti arasındaki fark 1,43 puan olarak ölçüldü. Yeni Parti'de sert bir düşüş yaşandığı da gözlendi.

Son seçim anketinde dikkat çeken sonuç! Yeni Parti'de sert düşüş, AK Parti ile fark 1,43'e geriledi
Mehmet Hazar Gönüllü

Gündemar Araştırma, ağustos ayı seçim anketi sonuçlarını açıkladı. 27-30 Ağustos tarihlerinde 60 ilde 2 bin 375 kişiyle yapılan ankette katılımcılara "Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

AK PARTİ İLK İLK SIRADA

Kararsızlar ve protesto oylar dağıtıldıktan sonra AK Parti'nin oy oranı yüzde 28,38, Yeni Parti'nin ise yüzde 26,95 olarak hesaplandı. Onları yüzde 8,21 ile İYİ Parti ve yüzde 8,09 ile DEM Parti takip etti.

Son seçim anketinde dikkat çeken sonuç! Yeni Parti de sert düşüş, AK Parti ile fark 1,43 e geriledi 1

Ankette partilerin oy oranları şöyle sıralandı:

AK Parti: Yüzde 28,38
YENİ Parti: Yüzde 26,95
İYİ Parti: Yüzde 8,21
DEM Parti: Yüzde 8,09
MHP: Yüzde 5,74
CHP: Yüzde 4,99
Zafer Partisi: Yüzde 4,69
Yeniden Refah Partisi: Yüzde 3,81
Anahtar Parti: Yüzde 3,61
TİP: Yüzde 2,05

YENİ PARTİ'DE 11,63 PUANLIK DÜŞÜŞ

Bir önceki aya göre en dikkat çekici değişim ise Yeni Parti'de yaşandı. Partinin oy oranı 11,63 puan gerilerken, AK Parti 0,95 puan, İYİ Parti ise 3,65 puan yükseldi.

Son seçim anketinde dikkat çeken sonuç! Yeni Parti de sert düşüş, AK Parti ile fark 1,43 e geriledi 2

Kararsız ve protesto oyların toplamının yüzde 23'e yaklaşması da dikkatlerden kaçmadı.

Son seçim anketinde dikkat çeken sonuç! Yeni Parti de sert düşüş, AK Parti ile fark 1,43 e geriledi 3

Gündemar'ın bir önceki aya ilişkin anket sonucu ise şöyle:

Son seçim anketinde dikkat çeken sonuç! Yeni Parti de sert düşüş, AK Parti ile fark 1,43 e geriledi 4

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