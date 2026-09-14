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Son dakika | Yeni nesil suç örgütlerine göz açtırılmıyor! 48 ilde 1008 gözaltı kararı

Son dakika haberi: Yeni nesil suç örgütlerine yönelik bu sabah 48 ilde düğmeye basıldı. Düzenlenen operasyonlarda 1008 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin sosyal medyayı tetikçilik duyuruları, suç reklamları gibi amaçlarla kullandıkları aktarıldı.

Son dakika | Yeni nesil suç örgütlerine göz açtırılmıyor! 48 ilde 1008 gözaltı kararı

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi talimatı verdi, ekipler harekete geçti! 48 ilde yeni nesil suç örgütlerine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 1008 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Son dakika | Yeni nesil suç örgütlerine göz açtırılmıyor! 48 ilde 1008 gözaltı kararı 1

Operasyonlar; Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, EGM İstihbarat Başkanlığı ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yürütüldü.

Son dakika | Yeni nesil suç örgütlerine göz açtırılmıyor! 48 ilde 1008 gözaltı kararı 2

TETİKÇİ TEMİN EDİYORLAR, HUSUMETİ SOSYAL MEDYAYA TAŞIYORLARDI

Bakanlığın açıklamasına göre şüphelilerin;

-İletişim platformlarında oluşturulan gruplar vasıtasıyla tetikçi temin etme ya da tetikçilik işi yapmaya yönelik paylaşımlar yaptıkları,
-Sosyal medya hesapları üzerinden suç ve suçluyu övücü, tehdit, hakaret, örgüt propagandası içerikli paylaşımlar yaptıkları,
-Sosyal medya paylaşımları ile örgütsel faaliyetlerini duyurmayı amaçladıkları,
-Suç örgütleri arası husumet ve rekabeti sosyal medya mecralarına taşımaya çalıştıkları,
-Suç faaliyetlerinin normal olduğu algısını oluşturmak istedikleri ve
-Sosyal medyayı araç olarak kullanarak örgüte yeni eleman kazandırmaya çalıştıkları tespit edildi.

Son dakika | Yeni nesil suç örgütlerine göz açtırılmıyor! 48 ilde 1008 gözaltı kararı 3

"SUÇA ÖZENDİRENLERE KARŞI MÜCADELEMİZİ KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYORUZ"

Açıklamada şu mesajlar kaydedildi:

"Sosyal medya üzerinden suça özendirenlere, suç örgütlerinin propagandasını yapanlara ve gençlerimizi hedef alan suç yapılanmalarına karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.

Son dakika | Yeni nesil suç örgütlerine göz açtırılmıyor! 48 ilde 1008 gözaltı kararı 4

Kahraman Polislerimizi, Başkanlıklarımızı, Daire Başkanlığımızı, MİT Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı İçişleri Bakanlığı
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