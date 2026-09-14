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Kurtlar Vadisi Pusu'daki o sahne yıllar sonra gündem oldu! 'Bu benimle sır olarak gidecek'

Kaşif Kozinoğlu soruşturması kapsamında Kurtlar Vadisi Pusu senaristleri ifadeye çağrılmıştı. Sosyal medyada ise kullanıcıların dikkatini bir sahne çekti. Dizide kullanılan aracının plakası gündem oldu. Öte yandan dizinin yönetmenliğini bırakan Osman Sınav'ın o dönem verdiği 'gizemli' bir yanıtla akıllarda soru işareti bıraktı.

Kurtlar Vadisi Pusu'daki o sahne yıllar sonra gündem oldu! 'Bu benimle sır olarak gidecek'
Ufuk Dağ

Uzun yıllara damga vuran Kurtlar Vadisi dizi Eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturma kapsamında yeniden gündem oldu. Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan "bilgi sahibi" sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

DİKKAT ÇEKEN PLAKA DETAYI

Soruşturmanın derinleşmesiyle yeni detaylar da dikkat çekmeye başladı. Kurtlar Vadisi Pusu'nun 79. bölümünde Memati ve Kazım’ın bulunduğu 34 FG 7061 plakalı araç dikkat çekti. Plakadaki “FG” harflerinin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’i, “7061” sayısının ise tersten okunduğunda darbe gecesini (16.07) simgelediği iddia edildi.

Kurtlar Vadisi Pusu daki o sahne yıllar sonra gündem oldu! Bu benimle sır olarak gidecek 1

"KAŞİFOĞLU SENİ BEN ÖLDÜRECEĞİM"

Sosyal medyada ses getiren bu gelişmenin ardından dizideki bazı sahneler gündem oldu. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma dosyasında yer alan tespitlere göre, dizinin 10 Kasım 2011 tarihinde yayınlanan 136. bölümünde, "Kazım Kaşifoğlu" isimli karakter bir hücrede tutulmakta ve Polat Alemdar karakterinin hediyesi olarak Yaşar Ağa karakterine teslim edilmektedir. Yaşar Ağa tarafından darp edilen Kaşifoğlu hakkında, yanındaki adamı İlhan'ın "Kaşifoğlu! Azrailin benim, Kaşifoğlu seni ben öldüreceğim" şeklinde tehditler savurduğu belirlendi. Bu bölümün yayınlanmasından yalnızca üç gün sonra, yani 13 Kasım 2011 tarihinde Kaşif Kozinoğlu Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybetti.

Kurtlar Vadisi Pusu daki o sahne yıllar sonra gündem oldu! Bu benimle sır olarak gidecek 2

DİZİDE NASIL ÖLDÜ?

Dizinin Kozinoğlu'nun ölümünden sonra, 08 Aralık 2011 tarihinde yayınlanan 139. bölümünde ise daha dikkat çekici bir sahneye yer verildiği saptandı. İlgili sahnede Kazım Kaşifoğlu karakterinin spor yaptıktan sonra nabzının yüksek olduğunu belirttiği, duş aldığı ve sonrasında "Kara" karakteri tarafından koluna şırıngayla hava enjekte edilerek öldürüldüğü ekranlara yansıdı.

OSMAN SINAV'IN GİZEMLİ YANITI

Öte yandan Kurtlar Vadisi dizisinin yönetmeni Osman Sınav'ın diziyle ilgili bir açıklaması kullanıcılar tarafından yeniden gündeme taşındı. Sınav, "Kurtlar Vadisi’nin yönetmenliğini neden bıraktınız?" sorusuna, “Bu soruya hiç cevap vermedim. Bu benimle sır olarak gidecek.” yanıtı vermişti.

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Anahtar Kelimeler:
plaka soruşturma kurtlar vadisi pusu Kaşif Kozinoğlu
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