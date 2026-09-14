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Litvanya'da NATO uçakları alarma geçti! Nedeni kuş sürüsü çıktı

Litvanya hava sahasında olası insansız hava aracı (İHA) tehdidi nedeniyle ülkede görevli NATO savaş uçakları havalandırıldı. Bölgede sarı alarm verilirken, radarların tespit ettiği cismin kuş sürüsü olduğu ortaya çıktı.

Litvanya'da NATO uçakları alarma geçti! Nedeni kuş sürüsü çıktı

Litvanya basınındaki haberlere göre, Litvanya Ulusal Kriz Yönetim Merkezi (NKVC), yerel saatle 12.56'da ülkenin hava sahasında tanımlanamayan bir cisme ilişkin sinyal alındığını ve başkent Vilnius ile çevresinde saat 12.59'da olası hava tehdidine ilişkin sarı alarm verildiğini açıkladı.

NATO SAVAŞ UÇAKLARI HAVALANDI

Radar kayıtlarında İHA olduğu değerlendirilen cismin kontrol edilmesi amacıyla ülkede görev yapan NATO savaş uçakları havalandı. İncelemede radarların tespit ettiği cismin İHA değil, kuş sürüsü olduğu belirlendi.

Litvanya da NATO uçakları alarma geçti! Nedeni kuş sürüsü çıktı 1

HAVALİMANI GEÇİCİ OLARAK KAPATILDI

NKVC, ilk radar görüntülerinde kuş sürüsü ile İHA'ların benzer izler bırakabildiğini bildirdi.
Litvanya da NATO uçakları alarma geçti! Nedeni kuş sürüsü çıktı 2
Yaklaşık 40 dakika süren hava alarmı kaldırılırken, geçici olarak kapatılan Vilnius Havalimanı'ndaki uçuşlar da yeniden başlatıldı.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
NATO Litvanya
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