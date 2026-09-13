Ergenekon soruşturmasında görevli hakim ve savcılar hakkında yeni karar

TV100'ün haberine göre, Ergenekon soruşturma ve kovuşturmalarında görev yapan 21 ihraç hâkim ve savcı hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

"SORUŞTURMAYA YER YOK" KARARI KALDIRILDI

FETÖ/PDY’nin amaçları doğrultusunda sahte delil oluşturma, usulsüz arama, gözaltı, tutuklama ve dinleme gibi hukuka aykırı işlemleri nedeniyle haklarında “son soruşturmanın açılması” talep edilen eski hâkim ve savcılara ilişkin Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesinin, zamanaşımı gerekçesiyle verdiği “son soruşturmanın açılmasına yer olmadığı” kararı kaldırıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının itirazını kabul eden İstanbul Anadolu 26. Ağır Ceza Mahkemesi, 10 Temmuz 2026 tarihli kesin kararıyla önceki kararı kaldırarak dosyayı yeniden Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi.

Başsavcılık itirazında, söz konusu eylemlerin münferit adli hata olarak değerlendirilemeyeceğini; Anayasayı ihlal suçunun icrai hareketleri ile zamanaşımına tabi olmayan işkence suçu kapsamında ele alınması gerektiğini kaydetmişti.