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Erbakan'dan dikkat çeken çıkış! 15 yaşındaki bir kız çocuğu evlenebilir mi?

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan katıldığı programda kız çocuklarının evlilik yaşlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Erbakan ayrıca kendi kız çocuklarının en erken kaç yaşında evlenmeleri gerektiğini de belirtti.

Erbakan'dan dikkat çeken çıkış! 15 yaşındaki bir kız çocuğu evlenebilir mi?
Ufuk Dağ

Kız çocuklarının evlenme yaşlarıyla ilgili tartışmalarda adı sık geçen YRP lideri Fatih Erbakan'dan yeni bir açıklama geldi. Erbakan'ın geçmişte yaptığı, "Anadolu'da yıllardan beri nenelerimiz 14, 15, 16 yaşlarında evlenmiş, mutlu yuva kurmuşlardır. Tüm ilmi çalışmalara göre 15 yaşında bir insan cinsel olgunluğa eriştiğine göre rızası geçerlidir" sözleri kamuoyunda uzun süre gündem olmuştu.

Erbakan dan dikkat çeken çıkış! 15 yaşındaki bir kız çocuğu evlenebilir mi? 1

Onlar TV'den Şule Aydın'a konuk olan Erbakan bir soruya verdiği yanıtla yine gündeme geldi. Şule Aydın Erbakan'a, "15 yaşında biyolojik açıdan cinsel olgunluğa erişmiş bir kız çocuğu, yani adet görebilen ve böyle bir şey olabilen bir kız çocuğu sizce evlenebilir mi?" sorusunu yöneltti.

YRP lideri Fatih Erbakan şu sözlerle yanıt verdi;

Bence 18 yaşından önce evlilik olmaması lazım. Hatta 21 yaş bile olsa günümüz şartlarında daha sağlıklı olabileceğini düşünüyorum. Ben kendi kızlarımın 25 yaşından önce evlenmesine sıcak bakmam.

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Anahtar Kelimeler:
Fatih Erbakan kız çocuk yaş
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