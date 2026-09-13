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Sancaktepe'de hafif ticari araçla çarpışan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Sancaktepe'de, hafif ticari araçla çarpışan otomobilin sürücüsü sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Sancaktepe'de hafif ticari araçla çarpışan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Samandıra'da, TEM Otoyolu Bağlantı Yolu Ankara istikametinde seyreden Semih D'nin idaresindeki otomobil ile aynı yönde ilerleyen Seyit İ'nin kullandığı hafif ticari araç çarpıştı.

Otomobil, kazanın etkisiyle ilk önce bariyerlere çarptı, daha sonra takla atarak yola savruldu.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Semih D. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olay nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Sancaktepe İstanbul
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