Canlı yayında Türk polisine hakaret etti! Sosyal medya fenomeni Semih Varol gözaltına alındı

Sosyal medya fenomeni Semih Varol, TikTok üzerinden gerçekleştirdiği canlı yayındaki ifadelerini nedeniyle gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla gözaltına alınan Varol hakkında “ kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” suçundan işlem başlatıldı.

TÜRK POLİSİNE HAKARET ETTİ

Edinilen bilgilere göre Semih Varol, TikTok‘ta yaptığı canlı yayın sırasında polis memurlarına hakaret ettiği gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla gözaltına alındı.

EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİNİN SÜRDÜĞÜ ÖĞRENİLDİ

Varol hakkında, Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 125/3-a maddesi kapsamında “ kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” suçundan işlem başlatıldı. Gözaltına alınan Semih Varol'un emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Semih Varol'un gözaltına alındığı anlar ortaya çıktıpic.twitter.com/OixxtMVCBE — Mynet (@mynet) September 12, 2026

Varol'un işlemlerinin tamamlanmasını ardından 13 Eylül 2026 tarihinde mevcutlu olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nda hazır edileceği belirtildi.