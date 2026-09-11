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Cumhurbaşkanı Erdoğan davet etmişti! Acar Ünlü kararını açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisine davet ettiği Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü kararını açıkladı. AK Parti'ye katılacağı iddia edilen Ünlü, canlı yayında açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan davet etmişti! Acar Ünlü kararını açıkladı
Recep Demircan

AK Parti'ye geçeceği iddia edilen CHP'li Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü kararını açıkladı. Halk TV'ye konuşan Ünlü, pazartesi günü düzenlenecek törenle YENİ Parti rozeti takacağını duyurdu.

Ünlü "AK Parti'ye değil YENİ Parti'ye geçiyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan davet etmişti! Acar Ünlü kararını açıkladı 1

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE OLAN DİYALOĞU GÜNDEM OLMUŞTU

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile aralarında geçen bir diyalogla gündeme gelmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan davet etmişti! Acar Ünlü kararını açıkladı 2

Erdoğan, Muğla'nın Marmaris ilçesinde 21 Ağustos'ta kıldığı cuma namazı çıkışında kendisini karşılayan Ünlü'nün "Hoş geldiniz efendim, var mı yapabileceğimiz bir şey?" ifadesine karşılık "Kapımız açık gelmek istiyorsan" demişti.

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Anahtar Kelimeler:
Marmaris Recep Tayyip Erdoğan ak parti
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