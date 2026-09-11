HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bağcılar’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Bağcılar’da uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda 2 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda; 16 kilo 181 gram ilaç ham maddesi, 8 bin 200 adet doluma hazır sentetik ecza hap, 212 gram has altın, 39 adet çeyrek altın, 23 adet tam altın ve 150 euro ele geçirildi.

Bağcılar’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Bağcılar Fatih Mahallesi ve Kemalpaşa Mahallesi'nde bugün, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şahısların yakalanmasına yönelik polis ekipleri tarafından operasyon gerçekleştirildi.

Bağcılar’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı 1

UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 2 GÖZALTI

Operasyonda R.E. (40) ve K.A. (37) isimli şüpheli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda; 16 kilo 181 gram ilaç ham maddesi, 8 bin 200 adet doluma hazır sentetik ecza hap, 212 gram has altın, 39 adet çeyrek altın, 23 adet tam altın, 150 euro ele geçirildi.
Bağcılar’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı 2

Şahıslar hakkında, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan işlemler devam ediyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cumhurbaşkanı Erdoğan davet etmişti! Acar Ünlü kararını açıkladıCumhurbaşkanı Erdoğan davet etmişti! Acar Ünlü kararını açıkladı
Malatya'da kumar operasyonu: 12 şüpheli yakalandıMalatya'da kumar operasyonu: 12 şüpheli yakalandı

Anahtar Kelimeler:
Bağcılar uyuşturucu operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Skandallarına bir yenisini ekledi: 'Türk ajanı' diyerek tutuklayacak! "Bavullarını toplayıp ülkemizden çıkmalılar"

Skandallarına bir yenisini ekledi: 'Türk ajanı' diyerek tutuklayacak! "Bavullarını toplayıp ülkemizden çıkmalılar"

Uyuşturucu baronu İslam Yakut İstanbul'da yakalandı

Uyuşturucu baronu İslam Yakut İstanbul'da yakalandı

İsmail Kartal istifa eder etmez göreve talip oldu! "Çağırırlarsa hazırım"

İsmail Kartal istifa eder etmez göreve talip oldu! "Çağırırlarsa hazırım"

Konuşma ve yazma yeteneğini kaybetti! "Amansız bir hastalık..."

Konuşma ve yazma yeteneğini kaybetti! "Amansız bir hastalık..."

Akaryakıt fiyatlarına zam! Yeni rekor kapıda: 100 TL'yi aşacak

Akaryakıt fiyatlarına zam! Yeni rekor kapıda: 100 TL'yi aşacak

Altında düşüş sürüyor! Kritik veri için geri sayım başladı

Altında düşüş sürüyor! Kritik veri için geri sayım başladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.