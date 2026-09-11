HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bakan Gürlek duyurdu: Uluslararası uyuşturucu baronu İslam Yakut İstanbul'da yakalandı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, uluslararası uyuşturucu ticareti yapan suç örgütü lideri İslam Yakut'un İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu. Bakan Gürlek, söz konusu suç örgütünün Türkiye ve Avrupa'da ele geçirilen toplam 2 ton uyuşturucu maddeden sorumlu olduğunun ortaya çıkartıldığını aktardı.

Bakan Gürlek duyurdu: Uluslararası uyuşturucu baronu İslam Yakut İstanbul'da yakalandı
Mustafa Fidan

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, uyuşturucu ticareti yapan suç örgütü lideri İslam Yakut'un gözaltına alındığını duyurdu. İstanbul'da gözaltına alınan ve liderliğini İslam Yakut'un yaptığı suç örgütünün 2 tonluk uyuşturucu maddeden sorumlu olduğunun da tespit edildiğini bildirdi.

Bakan Gürlek duyurdu: Uluslararası uyuşturucu baronu İslam Yakut İstanbul da yakalandı 1

BAKAN GÜRLEK SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

Bakan Gürlek, konuyla ilgili şu bilgileri aktardı;

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde; devletimizin tüm imkânlarıyla, yargı, güvenlik ve istihbarat birimlerimizin güçlü koordinasyonuyla uyuşturucu ve organize suçlarla tavizsiz mücadele ediyoruz.

Bu mücadelede hedefimiz açık: “Hedefimizde uyuşturucu baronları var.” demiştik.

SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİ İSLAM YAKUT İSTANBUL'DA YAKALANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde; İstanbul Emniyet Müdürlüğümüz, MİT Başkanlığımız ve EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızın yürüttüğü çalışmalar sonucunda, uluslararası uyuşturucu ticareti yapan suç örgütünün lideri İslam Yakut, İstanbul’da yakalanarak gözaltına alındı.

2017 yılından bu yana firari olarak aranan şüphelinin, uzun süredir yurt içinde ve yurt dışında saklandığı yerlerden suç örgütünü yönetmeye devam ettiği belirlendi. Şüphelinin, ANOM ve SKY ECC kriptolu haberleşme sistemleri üzerinden örgüt üyelerine talimat verdiği tespit edildi.

Bakan Gürlek duyurdu: Uluslararası uyuşturucu baronu İslam Yakut İstanbul da yakalandı 2

"2 TON UYUŞTURUCU MADDEDEN SORUMLU OLDUĞU ORTAYA ÇIKARILDI"

İran ve Afganistan’dan Avrupa’ya eroin, Avrupa’dan ülkemize ise sentetik uyuşturucu sevkiyatını organize eden suç örgütünün, Türkiye ve Avrupa ülkelerinde ele geçirilen toplam 2 ton uyuşturucu maddeden sorumlu olduğu ortaya çıkarıldı.

Uyuşturucu baronları nerede saklanırsa saklansın, hangi yöntemlerle izlerini kaybettirmeye çalışırsa çalışsın, devletimizin kararlı takibinden ve adaletten kaçamayacaktır!

Gençlerimizi ve geleceğimizi hedef alan zehir tacirlerine karşı mücadelemizi aynı kararlılıkla sürdüreceğiz."

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Erdoğan'dan seçim açıklaması: "İnşallah önümüzde yaklaşan..."Erdoğan'dan seçim açıklaması: "İnşallah önümüzde yaklaşan..."
Ünye'de belediye personeli, evinde ölü bulunduÜnye'de belediye personeli, evinde ölü bulundu

Anahtar Kelimeler:
Gözaltı uyuşturucu operasyonu Akın Gürlek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Tanınmış iş insanının iki erkek çocukla basılmasında mide bulandıran 'para' detayı

Tanınmış iş insanının iki erkek çocukla basılmasında mide bulandıran 'para' detayı

Sarallar – Şahinler kavgasında suikast planı son anda önlendi! Roketatar, anti-tank mühimmatı bulundu

Sarallar – Şahinler kavgasında suikast planı son anda önlendi! Roketatar, anti-tank mühimmatı bulundu

Galatasaray Lizbon'da kayıp! Şampiyonlar Ligi'ne kötü başladı

Galatasaray Lizbon'da kayıp! Şampiyonlar Ligi'ne kötü başladı

Vanlı Kara Haydar'ın fenomen eşi Çağla Öz de gözaltında...

Vanlı Kara Haydar'ın fenomen eşi Çağla Öz de gözaltında...

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Kredi kartı limitlerine düzenleme: Yeni dönem milyonları ilgilendiriyor

Kredi kartı limitlerine düzenleme: Yeni dönem milyonları ilgilendiriyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.