Ünye'de belediye personeli, evinde ölü bulundu

Olay, Bayramca Mahallesi Okul Caddesi 12. Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın son katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ünye Belediyesi'ne ait sosyal tesislerde pide ustası olarak çalıştığı öğrenilen 34 yaşındaki Murat Kuyu’dan bir süredir haber alamayan yakınları durumu kontrol etmek üzere ikamete gitti.

YAKINLARI EVDE CANSIZ BEDENİNİ BULDU

Daireye giren yakınları, Kuyu’yu odasında hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine adrese çok sayıda Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi.

ÖLÜM SEBEBİ BİLİNMİYOR

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk incelemesinde Murat Kuyu’nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından genç adamın cenazesi, kesin ölüm sebebinin tespiti için Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır