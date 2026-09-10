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Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında 1 şüpheli tutuklandı, 7 kişiye adli kontrol

2011 yılında Silivri Cezaevindeki şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma dosyası raftan inen MİT'in eski Asya Bölge Başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı, 7 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında 1 şüpheli tutuklandı, 7 kişiye adli kontrol
Mustafa Fidan

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalga operasyon düzenlenmiş, operasyon kapsamında aralarında gazeteci Selahattin Günday'ın da olduğu 9 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında 1 şüpheli tutuklandı, 7 kişiye adli kontrol 1

KOZİNOĞLU SORUŞTURMASINDA 1 KİŞİ TUTUKLANDI, 7 ADLİ KONTROL

Soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Gözaltına alınanlardan 1 şüphelinin tutuklandığı, 7 şüpheliye ise adli kontol uygulandığı bildirildi. Soruşturma devam ediyor.

İKİNCİ DALGA OPERASYONDA 9 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Kaşif Kozinoğlu dosyası kapsamında yürütülen soruşturmada sabah saatlerinde ikinci dalga operasyondüzenlenmiş ve operasyon kapsamında 9 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında 1 şüpheli tutuklandı, 7 kişiye adli kontrol 2

Gözaltı listesi:

Turgay Tamer (Doktor),
İdris Tiftikci (Kameraman),
Selahattin Günday (Muhabir),
Ahmet Göksel Erdoğan (Ambulans Şoförü),
Mahmut Arslan (Ambulans Şoförü),
Özlem Uslu Öz (ATT Personeli),
Emre Atmaca (ATT Personeli),
Tuba Koç (ATT Personeli),
Nesrin Kaya Altınova (ATT Personeli)

DOSYAS 15 YIL SONRA RAFTAN İNDİRİLDİ

MİT'te Asya Bölge Başmüşaviri olarak görev yaptığı dönemde Kaşif Kozinoğlu, FETÖ kumpası davasındaki ifadesine kısa bir süre kala tutukluluğunun sekizinci ayında 12 Kasım 2011 günü cezaevinde hayatını kaybetmiş, ölüm nedeni kalp krizi olarak açıklanmıştı.

15 yıl sonra Kozinoğlu dosyası raftan indirildi. Geçtiğimiz günlerde Kozinoğlu'nun mezarının açılması ve feth-i kabir işlemi yapılmasına karar verilmişti

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Anahtar Kelimeler:
soruşturma Kaşif Kozinoğlu
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