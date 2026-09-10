Sarallar – Şahinler kavgasında suikast planı son anda önlendi! Roketatar, anti-tank mühimmatı bulundu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının şehirlerde yapılanan, gençleri istismar eden ve sosyal medyayı propaganda aracı olarak kullanan silahlı organize suç örgütlerine yönelik yürüttüğü soruşturmalarda dikkat çeken bir suikast planı deşifre edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlüklerinin koordineli çalışmasıyla, Sedat Şahin’e yönelik hazırlanan saldırının silah deposundan keşif çalışmalarına, saldırganların kaçış planından yapılacak ödemelere kadar birçok ayrıntısına ulaşıldı.

KADIKÖY’DEKİ 3 ŞÜPHELİ CEPHANELİĞE GÖTÜRDÜ

Operasyonun fitili 31 Ağustos 2026’da Kadıköy’de ateşlendi. Durdurulmak istenen bir araçtan kaçarak uzaklaşmaya çalışan 3 şüpheli, polis ekiplerinin dikkati sayesinde yakalandı. Şüphelilerin üzerinde ve beraberlerinde bir tabanca ile uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Yakalamanın ardından açık ve kapalı kaynaklar üzerinden yürütülen analiz ve istihbarat çalışmaları soruşturmayı Beykoz’a taşıdı. Ekipler, peyzaj alanı olarak faaliyet gösteren bir adresin organize suç örgütünün silah ve mühimmatlarını saklamak amacıyla kullanıldığını belirledi.

AĞAÇLARIN VE SAKSILARIN ARASINDAN ROKETATAR ÇIKTI

Dedektör köpekleriyle peyzaj alanında gerçekleştirilen aramada adeta bir cephanelik bulundu. 1 roketatar, 3 roketatar sevk fişeği, 3 anti-tank roket mühimmatı, 2 Kalaşnikof (AK-47) uzun namlulu silah, 2 MP5 otomatik silah, çok sayıda şarjör ve fişek ele geçirildi.

Aramalarda ayrıca 1 çalıntı motosiklet ile saldırıda kullanılacağı değerlendirilen yabancı plakalı bir BMW otomobile el konuldu.

Soruşturma kapsamında, silah ve mühimmatların peyzaj alanına farklı zamanlarda getirildiği, ağaçların ve saksıların arasına gizlendiği belirlendi. Cephaneliğin, planlanan saldırıdan kısa süre önce hazır hale getirildiği tespit edildi.

CEPHANELİK OPERASYONDAN BİR GÜN ÖNCE KONTEYNIRA TAŞINDI

Başsavcılığın yürüttüğü soruşturmada, ele geçirilen silah ve mühimmatın Sedat Şahin’e yönelik planlanan öldürme eyleminde kullanılacağı, suç unsurlarının operasyondan yalnızca bir gün önce alandaki konteynıra taşındığı tespit edildi.

Soruşturmanın odağındaki isim ise hakkında daha önce kırmızı bülten çıkarılan ve yurt dışında firari bulunan Yakup Kerem Saral oldu. Saral’ın, Sedat Şahin’in öldürülmesine yönelik eylemi organize ettiği belirlendi.

SEDAT ŞAHİN’İN FOTOĞRAFLARI VE KATILACAĞI DAVETLER TAKİP EDİLDİ

Şüphelilerden ele geçirilen dijital materyaller, suikast hazırlığının boyutunu da ortaya koydu. İncelemelerde Sedat Şahin’in fotoğrafları ile katılacağı davet ve organizasyonlara ilişkin bilgiler bulundu.

Dijital materyallerde Sedat Şahin’in hareketlerinin takip edildiği ve katılacağı programlara yönelik keşif faaliyetleri yapıldığı tespit edildi. Şüphelilerin telefon ve diğer dijital materyallerinde ayrıca çok sayıda tabanca ve uzun namlulu silah fotoğrafı, uyuşturucu madde görüntüleri ve uyuşturucu ticaretine ilişkin yazışmalar bulundu.

TETİKÇİLERİ YURT DIŞINA KAÇIRMA PLANI

Dijital incelemelerde suikastın sonrasına ilişkin planlamaya da ulaşıldı. Yakup Kerem Saral’ın eylemi gerçekleştirecek şüphelileri saldırının ardından yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarmayı planladığı ve karşılığında yüklü miktarda ödeme yapacağı tespit edildi.

Soruşturma kapsamında eyleme iştirak ettiği belirlenen 7’si İran uyruklu, 1’i adli süreçteki çocuk olmak üzere toplam 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde gerçekleştirilen aramalarda ayrıca 1 UTAŞ marka silah ve çok sayıda fişek bulundu.

19 ŞÜPHELİNİN TAMAMI TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından 19 şüpheli İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında mevcutlu olarak hazır edildi. Savcılık işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edilen 19 şüphelinin tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmasıyla, Sedat Şahin’e yönelik keşif çalışmaları yapılan, roketatardan anti-tank mühimmatına kadar ağır silahların hazırlandığı ve saldırının ardından faillerin yurt dışına kaçırılmasının planlandığı suikast organizasyonu eyleme dönüşmeden çökertilmiş oldu.