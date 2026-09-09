Çağla Tuğaltay'ın şortunda erkek DNA'sı tespit edildi

İstanbul Şişli’de 2000 yılında evinde öldürülen 15 yaşındaki Çağla Tuğaltay dosyasında yeni gelişme yaşandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmalar kapsamında Çağla Tuğaltay’ın olay günü üzerinde bulunan kıyafetleri ve cinayetin ardından elde edilen bulgular yeni teknolojiyle Adli Tıp Kurumu’nda yeniden incelendi.

26 YIL ÖNCE ÖLDRÜLMÜŞTÜ: GERÇEK DNA TESTİYLE ORTAYA ÇIKTI

Adli Tıp Kurumu’nda yapılan incelemeler sonrasında, Çağla’nın şortunun iki ayrı bölgesinde yabancı erkeğe ait DNA örnekleri tespit edildi. DNA örneklerinden biri şortun lastik bölümünde, diğerinin ise paça kısmında bulunduğu belirlendi.

O GÜN ÜZERİNDE OLAN ŞORTTA İZLERİNE RASTLANDI

Öte yandan 2013 yılında Tuğaltay’ın tırnaklarında yapılan incelemede yabancı bir erkeğe ait DNA profili tespit edilirken, Adli Tıp Kurumu’nda yapılan yeni incelemede, şortun lastik ve paça bölümünden elde edilen erkek DNA profilinin 15 yaşındaki kızın tırnaklarında bulunan DNA örnekleriyle uyumlu olduğu belirlendi.

DNA'NIN SAHİBİ ARANIYOR

Polis ekipleri ise elde edilen yeni DNA bulgusu üzerine soruşturmayı derinleştirdi. Ekiplerin derinleşen soruşturma kapsamında DNA’nın sahibini aradığı öğrenildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır