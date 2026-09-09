Tanınan iş insanı otel odasında iki küçük erkek çocuğuyla basıldı!

İğrenç olayın adresin bu kez Çanakkale. Gelibolu’da akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren ve kentte saygın bir iş insanı olarak isim yapmış Ş.T., otel odasında reşit olmayan iki erkek çocuğuyla yakalandı. Şüpheli ekiplerce gözaltına alınarak merkeze götürüldü.

18 YAŞINDAN KÜÇÜK İKİ ERKEK ÇOCUKLA BASILDI

Gelibolu’da mide bulandıran olay, 7 Eylül Pazartesi günü kentte faaliyet gösteren bir otelde yaşandı. Gelibolu Gazetesi'nde yer alan habere göre; ihbar üzerine otele gelen polis ekipleri, iş insanı Ş.T.’nin kaldığı odaya polis kamerasıyla baskın düzenledi. Odada 18 yaşından küçük olduğu belirlenen iki erkek çocuğuyla yakalanan Ş.T., polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak Gelibolu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

KAN VE SÜRÜNTÜ ÖRNEĞİ ALINDI

Gözaltına alınarak İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen iş insanı Ş.T., ifadesinin alınmasının ardından polis ekipleri tarafından Gelibolu Devlet Hastanesine götürüldü. Hastanede kan ve sürüntü örnekleri alınan Ş.T. tekrar İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi.

ODA DETAYLICA İNCELENDİ

Emniyet güçleri, Ş.T.’nin yakalandığı otelde de ayrıntılı inceleme yaptı. Ş.T.’nin çocuklarla birlikte konakladığı odadan örnekler alan Gelibolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otel çalışanları ve işletmecilerinin de ifadelerini aldı. Ş.T.’nin odada reşit olmayan çocuklarla fazla miktarda alkol tükettiği de edinilen bilgiler arasında.

OTEL İŞLETMECİLERİNİN HABERİ VAR MI?

Gelibolu’da infial yaratan olayın etkileri sürerken, günlerdir devam eden bu mide bulandırıcı olaya otel işletmecilerinin nasıl sessiz kaldığı da ayrı bir tartışma konusu oldu. İddiaya göre, otel işletmecileri durumdan haberdardı ve 18 yaşından küçük çocukların kayıtları ayrı bir sistemde tutularak polise bildirilmedi. Yine başka bir iddiaya göre durumdan rahatsız olan çalışanlara işletme sahipleri tarafından olaylara göz yummaları şeklinde baskı uygulandı.

HER DETAY İNCELENİYOR

Gelibolu’da yaşanan utanç verici olayın ardından Gelibolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bahse konu otelle ilgili de kapsamlı bir inceleme başlattı. Otel kayıtlarını incelemeye alan ve çalışanların tek tek ifadelerini alan Emniyet Müdürlüğü, otelde yaşanan bu suça ve ahlaksızlığa göz yumanları ortaya çıkarmak için de hummalı bir çalışma başlattı.