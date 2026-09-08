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Vanlı Kara Haydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan gözaltına alındı!

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Ufuk Dağ

Vanlı Kara Haydar olarak tanınan sosyal medya fenomeni Mehmet Fatih Tançalan gözaltına alındı. Kınasındaki altın görüntüleri gündem olan fenomen için MASAK da harekete geçti.

Van’da sosyal medyada “Vanlı Kara Haydar” olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan, TCK 301. madde kapsamında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Vanlı Kara Haydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan gözaltına alındı! 1

GECE SAATLERİNDE ALINDI

25 olay kaydı bulunduğu belirtilen Tançalan, Muradiye’deki evinde saat 03.00 sıralarında yakalandı.

SUÇLAMALAR

Tançalan'a yöneltilen suçlamalar arasında; Türk milletini, Türkiye Cumhuriyet Devletini ve devletin kurum ve organlarını aşağılama suçu yer aldı.

Şahsın yüksek miktarda altınlarla ilişkin düğünde takılan takılara ve mal varlığına yönelik de MASAK tarafından inceleme başlatıldı.

Vanlı Kara Haydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan gözaltına alındı! 2

KINADAKİ ALTINLAR GÜNDEM OLDU

Tançalan'ın sosyal medya fenomeni Çağla Öz'le Van'daki düğünü öncesi düzenlenen kına gecesi, gösterişli kostümleri ve sıra dışı takılarıyla öne çıkmıştı. 4-5 farklı kıyafet tercih eden fenomen, altın konusunda da dikkat çekti. Baştan aşağı altın takan fenomenin parmaklarını bile altınlarla doldurması gündem olmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Van Sosyal medya fenomeni
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Okuyucu Yorumları 10 yorum
masak masa başında boş mu oturuyor ? milyonlarca hesapta milyonlarca lira var. bunları neden incelemiyor ? bu hesap sahipleri nin 3/5 yıl geçmişi neden mercek altına alınmıyor ? masak işini doğru yap. yüksek miktarda altın ve döviz satan ve alanlar çok sıkı takibi neden yapılmıyor ?
ak partili aşiretlerinin düğündede altın kilolarca takılıyor. hiç soruşturma duymadık.
şimdimi aklınıza geldi sanki atı alan üsküdarı geçmiş gibi
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