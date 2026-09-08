Vanlı Kara Haydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan gözaltına alındı!

Van’da sosyal medyada “Vanlı Kara Haydar” olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan, TCK 301. madde kapsamında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

GECE SAATLERİNDE ALINDI

25 olay kaydı bulunduğu belirtilen Tançalan, Muradiye’deki evinde saat 03.00 sıralarında yakalandı.

SUÇLAMALAR

Tançalan'a yöneltilen suçlamalar arasında; Türk milletini, Türkiye Cumhuriyet Devletini ve devletin kurum ve organlarını aşağılama suçu yer aldı.

Şahsın yüksek miktarda altınlarla ilişkin düğünde takılan takılara ve mal varlığına yönelik de MASAK tarafından inceleme başlatıldı.

KINADAKİ ALTINLAR GÜNDEM OLDU

Tançalan'ın sosyal medya fenomeni Çağla Öz'le Van'daki düğünü öncesi düzenlenen kına gecesi, gösterişli kostümleri ve sıra dışı takılarıyla öne çıkmıştı. 4-5 farklı kıyafet tercih eden fenomen, altın konusunda da dikkat çekti. Baştan aşağı altın takan fenomenin parmaklarını bile altınlarla doldurması gündem olmuştu.