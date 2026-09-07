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Hastanede dehşeti yaşattı: Doktoru ağır yaraladı, ardından intihara kalkıştı

Tuzla Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) iş yeri doktoru olan B.A., psikolojik rahatsızlığı olduğu iddia edilen S.A. tarafından bıçaklandı. Ağır yaralanan doktor tedavi altına alınırken, şüphelinin olayın ardından sahilde intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi.

Hastanede dehşeti yaşattı: Doktoru ağır yaraladı, ardından intihara kalkıştı

Olay, saat 09.00 sıralarında Anadolu Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) meydana geldi. İddiaya göre, Organize Sanayi Bölgesi’nde iş sağlığı doktoru olan B.A. ile daha önce aynı yerde çalışan S.A., arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Hastanede dehşeti yaşattı: Doktoru ağır yaraladı, ardından intihara kalkıştı 1

DOKTORU AĞIR YARALAYIP KAÇTI

Bıçağını çıkaran S.A., doktoru yaraladı. Aldığı bıçak darbeleri nedeniyle yere yığılan B.A. ağır yaralanırken, şüpheli kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde saldırıda ağır yaralandığı belirlenen doktor B.A. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hastanede dehşeti yaşattı: Doktoru ağır yaraladı, ardından intihara kalkıştı 2

ŞÜPHELİ İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri psikolojik rahatsızlığı olduğu öğrenilen S.A.'nın sahile gittiğini tespit etti. Sahile giden ekipler, şüphelinin bileklerini keserek intihar girişiminde bulunduğunu tespit etti. Polis tarafından bulunan S.A. hastaneye kaldırıldı. Öte yandan saldırıda kullanıldığı değerlendirilen bıçak ise şüphelinin üzerinde ele geçirildi. Olaya ilişkin inceleme sürüyor.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Tuzla hastane intihar girişimi
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