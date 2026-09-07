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İşe girdi, 40 bin TL aylıkla 3 yılda bir villa 2 daire aldı! Gerçek ortaya çıktı

İstanbul'da kuyumcuda işe başlayan bir şüphelinin 3 yılda 1 tripleks villa 2 daire alması dikkat çekti. Kasadaki açığı fark eden patron harekete geçince gerçek ortaya çıktı. Gram gram hırsızlık yapan şüphelinin önce 600 gram altın çaldığı düşünülürken hesaplarda 3 kilo altın açığı belirlendi. Şüpheli tutuklandı.

İşe girdi, 40 bin TL aylıkla 3 yılda bir villa 2 daire aldı! Gerçek ortaya çıktı
Ufuk Dağ

İstanbul'un Fatih ilçesinde Binbirdirek Mahallesi'nde kuyumculuk yapan Onur T., yanında çalışan Onur Y.'nin belli aralıklarla iş yerinden yaklaşık 3 kilogram altın çaldığını fark ederek geçtiğimiz haftalarda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

İşe girdi, 40 bin TL aylıkla 3 yılda bir villa 2 daire aldı! Gerçek ortaya çıktı 1

ÖNCE 600 GRAM SANDI! ANLAŞTILAR

Sabah'ta yer alan habere göre durumu ilk fark ettiğinde çalışanıyla görüşen Onur T., şüphelinin 600 gram altın aldığını kabul etmesi üzerine aralarında anlaştı. Çalışandan 1 araç ile 1 milyon 934 bin lira ödeme alan kuyumcu, kasa kayıtlarını detaylı incelediğinde asıl açığın 3 kilogram altın olduğunu gördü.

İşe girdi, 40 bin TL aylıkla 3 yılda bir villa 2 daire aldı! Gerçek ortaya çıktı 2

3 YILDA 1 VİLLA 2 DAİRE ALDI

Araştırmasını derinleştiren mağdur patron, çalışanın işe girdikten sonra Tekirdağ'da eşinin üzerine 1 tripleks villa ile 2 daire satın aldığını tespit etti.

40 BİN LİRA AYLIKLA BUNLARI YAPTI

İhbar üzerine ekipler harekete geçti ve 31 Ağustos günü gözaltına alınan Onur Y., adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi hakimlik; şüphelinin aylık 40 bin liralık geliri ve 25 bin liralık emekli maaşıyla bu kadar kısa sürede villa ve daireler edinmesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğunu vurguladı.

İşe girdi, 40 bin TL aylıkla 3 yılda bir villa 2 daire aldı! Gerçek ortaya çıktı 3

TUTUKLANDI

Delil karartma ve kaçma şüphesi bulunan şüpheli çalışan; 'hizmet nedeniyle görevi kötüye kullanma' ile 'karapara aklama' suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Savcılık, suçtan elde edilen mal varlığı kapsamında bir adet villa ve bir adet daireye el konulmasını talep etti.

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