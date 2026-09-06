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Üzüm hasadında eline makineye kaptıran Saruhanlı Belediye Başkanı yaralandı

Saruhanlı Belediye Başkanı Ekrem Cıllı, üzüm hasadı sırasında elini makineye kaptırarak yaralandı. Başkan Cıllı, ameliyata alındı. Başkan Cıllı’nın tendonlarında zedelenme olduğu belirlendi.

Üzüm hasadında eline makineye kaptıran Saruhanlı Belediye Başkanı yaralandı

Manisa’nın Saruhanlı Belediye Başkanı Ekrem Cıllı üzüm hasadı sırasında elini makineye kaptırdı.
Üzüm hasadında eline makineye kaptıran Saruhanlı Belediye Başkanı yaralandı 1

BELEDİYE BAŞKANI ELİNİ HASAT MAKİNESİNE KAPTIRDI

Makinenin kapatılmasının ardından acı içinde ambulansa alınan Başkan Cıllı, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine kaldırıldı. Burada ameliyata alınan Başkan Cıllı’nın tendonlarında zedelenme olduğu belirlendi. Başkan Cıllı’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Üzüm hasadında eline makineye kaptıran Saruhanlı Belediye Başkanı yaralandı 2

SARUHANLI BELEDİYESİNDEN RESMİ AÇIKLAMA

Olayın ardından Saruhanlı Belediyesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Belediye Başkanımız Ekrem Cıllı, bugün akşam saatlerinde kendisine ait arazide üzüm serme makinesiyle çalıştığı sırada sol elinden yaralanmıştır. Olayın ardından vakit kaybetmeden Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’ne sevk edilen Başkanımızın yapılan ilk tetkiklerinde hayati tehlikesinin ve herhangi bir uzuv kaybının bulunmadığı belirlenmiştir.

AMELİYATA ALINDI

Başkanımız, sol elinde meydana gelen yaralanma nedeniyle ameliyata alınmıştır. Genel sağlık durumu iyi olup, tedavi süreci hekimlerimizin gözetiminde devam etmektedir. Geçmiş olsun dileklerini ileten tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyor, Başkanımıza acil şifalar diliyoruz."
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Belediye başkanı Saruhanlı hastane kaza
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