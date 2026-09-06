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Antalya'da acı olay! Doğum gününde cansız bedeni bulundu

Antalya'da ağaçlık alanda bir kişinin cansız bedeni bulundu. Tabanca ile başından vurulmuş halde bulunan Cemal B'.nin (35) doğum günü olduğu da ortaya çıktı.

Antalya'da acı olay! Doğum gününde cansız bedeni bulundu

Olay, saat 18.00 sıralarında Kepez ilçesi Yeşiltepe Mahallesi Halide Edip Caddesi üzerinde bulunan ağaçlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ağaçlık alan yakınındaki otoparktan geçen vatandaşlar yakın bir noktada bir kişinin hareketsiz yattığını gördü.

Durumunu merak eden vatandaşlar yerde yatan kimliği belirsiz şahsın yanına gittiklerinde yanında bir tabanca ile başından vurulmuş halde buldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, isminin Cemal B. (35) olduğu öğrenilen şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

Antalya da acı olay! Doğum gününde cansız bedeni bulundu 1

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Olay yerine Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Olay yeri İnceleme ekibi sevk edildi. Bu sırada olayı haber alarak gelen yakınları zaman zaman sinir krizi geçirirken, kardeşinin "Ağabey" diyerek feryat etmesi yürekleri dağladı. Olayın intihar olabileceği ihtimali üzerinde durulurken bugün doğum günü olduğu öğrenilen Cemal B.'nin cansız bedeni savcılık ve olay yeri incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Antalya da acı olay! Doğum gününde cansız bedeni bulundu 2

Antalya da acı olay! Doğum gününde cansız bedeni bulundu 3
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya
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