Denizli'de restoranda kanlı çatışma: Kurşun yağdırdılar! 2 ölü, 3 yaralı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi'nde akşam saatlerinde hareketli ve korku dolu dakikalar yaşandı. Yürüyüş yolu civarındaki popüler bir restoranda bulunan iki ayrı grup arasında henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü sözlü tartışma başladı.

KURŞUN YAĞDIRDILAR

Kısa sürede büyüyen tartışma, tarafların kontrolünü kaybetmesiyle bir anda silahlı çatışmaya dönüştü.

Her iki tarafın da silahlarına sarılması üzerine restoranda bulunan diğer müşteriler büyük bir panik içerisinde kaçışmaya çalıştı. Kurşunların havada uçuştuğu olayda ortalık adeta savaş alanına döndü.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve acil sağlık ekibi sevk edildi.

2 ÖLÜ, 3 YARALI

Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemelerde, vücutlarının çeşitli yerlerinden vurulan 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Silahlı kavgada yaralanan 3 kişi ise olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan bazılarının durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Olayın gerçekleştiği mekan ve çevresinde polis ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı. Güvenlik şeridi çekilerek kapatılan sokakta, olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı detaylı araştırmalara başladı. Çatışmanın çıkış nedeni ve olaya karışan kişilerin kimlik tespit çalışmaları hassasiyetle sürdürülüyor.

Denizli'de panik ve üzüntüye yol açan silahlı kavga ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Emniyet güçleri, olayın ardından kaçan ya da kavgaya karışan diğer şüphelilerin yakalanması için bölgedeki güvenlik kameralarını mercek altına aldı.

Kaynak: AA