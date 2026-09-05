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Beşiktaş üyeliğini sonlandırdığını hatırlattı! Devlet Bahçeli'den 'Amed Spor' çıkışı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Siyasetin, sporun ve kimliğin iç içe girdiğini söylemek ve sporu kimlikle eşleştirmek gaflettir." diyerek Amed Spor'la ilgili yaptığı açıklamalarla ilgili yeni değerlendirmede bulundu.

Beşiktaş üyeliğini sonlandırdığını hatırlattı! Devlet Bahçeli'den 'Amed Spor' çıkışı
Ufuk Dağ

MHP lideri Devlet Bahçeli geçmişte Beşiktaş'ı desteklediğini ancak atılan sloganlar nedeniyle kulüp üyeliğini bıraktığını hatırlatarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Takımların kimlikle bütünleştirme çabalarının Türkiye’yi farklı bir yere götüreceğini savunan Bahçeli, "Karşılıklı tepkilerle bazı konular tekrar tehlikeli boyutlar kazanabilir." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş üyeliğini sonlandırdığını hatırlattı! Devlet Bahçeli den Amed Spor çıkışı 1

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Habertürk TV Ankara Temsilcisi Nasuhi Güngör'ün sorularını yanıtladı. Amed Spor'la ilgili bazı noktalara değinen Bahçeli şu ifadeleri kullandı;

Nasuhi Güngör: Hafta içinde iki kamuoyu araştırmasına dair bazı eleştirileriniz ve tepkileriniz oldu. Birisi Amed Spor’la ilgili. Diğeri ise Türkiye’deki dini hayata dair bazı iddialar içeren bir araştırma.

Devlet Bahçeli: Öncelikle daha önce de gündeme getirdiğimiz gibi kamuoyu araştırmalarının muhakkak sağlam bir yasal düzenlemeyle ele alınması gerekiyor. Toplum doğru bilgilerle aydınlatılmalı. Önüne gelenin araştırma yapması ve ilan etmesi doğru değil. Bunlar kamuoyu araştırması mı, yoksa kamuoyu oluşturma, algı oluşturma çabası mı? Bunlar kabul edilemez.

Amed konusuna gelince. Türkiye’de futbol sadece sahadaki mücadeleyle değil, stadyumdaki coşkusuyla, tribünlerde gerçekleşen bir hadise. Oralardaki hareketliliği tribün liderleri, amigo denen kişiler yönlendiriyor. Benim endişem bunların maksatlı kullanılmasına yönelik hassasiyetimle ilgilidir.

Kamuoyu hatırlayacaktır. Bir Beşiktaş maçında atılan sloganlardan duyduğum rahatsızlık nedeniyle kulüp üyeliğimden ayrıldım. Çünkü tribünlerdeki hareketliliğin kontrolsüz hale gelmesi durumunda nereye gidebileceğini kimse kestiremez.

Nasuhi Güngör: Bir de spor üzerinden kimlik tartışması yapılmasına dair eleştiriniz vardı.

Devlet Bahçeli: Şunu ifade ettik. Ne olduğu belirsiz bir araştırma üzerinden siyasetin, sporun ve kimliğin iç içe girdiğini söylemek ve sporu kimlikle eşleştirmek gaflettir. Siyasi görüşü etnik kökeni, mezhebi, meşrebi ne olursa olsun spor birleştiren, bütünleştiren herkesi kucaklaması gereken bir aktivitedir. Kimlikle bütünleştirme çabaları Türkiye’yi farklı bir yere götürür. Karşılıklı tepkilerle bazı konular tekrar tehlikeli boyutlar kazanabilir.

Nasuhi Güngör: Diğer araştırma Türkiye’deki dini hayata dair bazı iddialar içeriyordu.

Devlet Bahçeli: Bu anketi kim yapıyor ve ne kadar sağlıklı. Bu denli hassas konular üzerinden toplumu ayrıştırmak, yanlış bilgilendirmek son derece vahim sonuçlar ortaya çıkarır. Bu hususta yaptığımız açıklamada da dile getirdik. İslami araştırma adı altında milletimizi köksüz, kişiliksiz, dinsiz bir toplum gibi göstermek, büyük bir saptırma ve bir beşinci kol faaliyetidir. Türk milleti inançlıdır, ahlaklıdır, imanlıdır, dinine, diyanetine, geleneksel değerlerine, kültürel emanetlerine bağlı ve sadıktır.

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Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli amedspor
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