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sırnak’ta tarımsal üretim artışı ve göçer hayvancılığı desteği

Şırnak'ta tarımsal üretimi artırmak için önemli bir program düzenlendi. Çiftçilere çeşitli destekler sağlandı.

sırnak’ta tarımsal üretim artışı ve göçer hayvancılığı desteği

Şırnak’ta tarımsal üretimi artırmak ve göçer hayvancılığı desteklemek amacıyla bir program düzenlendi.Bu programda 17 çiftçiye toplam 152 bin 784 adet kışlık sebze fidesi verildi.
sırnak’ta tarımsal üretim artışı ve göçer hayvancılığı desteği 1

Ayrıca 50 yetiştiriciye çoban çantası teslim edildi.Programa Şırnak İl Tarım ve Orman Müdürü katıldı. Tarım Reformu Genel Müdürü Dr. Osman Yıldız da yer aldı.

sırnak’ta tarımsal üretim artışı ve göçer hayvancılığı desteği 2

Şırnak Valisi Birol Ekici programa katıldı. Şırnak Belediye Başkan Vekili Zehra Güneş de etkinlikte bulunuyordu. AK Parti Şırnak İl Başkanı Halil İbrahim Erkan etkinliğe katılan diğer isimlerdendi. Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesiyle etkinlik düzenlendi.
sırnak’ta tarımsal üretim artışı ve göçer hayvancılığı desteği 3

Göçer Sürü Alanlarının İyileştirilmesi Projesi kapsamında çiftçilere destek sağlandı. Proje çerçevesinde 44 dekar alanda kışlık sebze üretimi yapılacak. 17 üreticiye toplamda 152 bin 784 fide teslim edildi. Program dahilinde 50 göçer üreticiye çoban çantası desteği sağlandı.

İl Müdürü, ekipman ve fidelerin tarım ve hayvancılık potansiyeline katkı sağlayacağını belirtti. Tüm üreticilere bol ve bereketli bir üretim sezonu temenni edildi.
sırnak’ta tarımsal üretim artışı ve göçer hayvancılığı desteği 4
Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Çiftçi Şırnak Hayvancılık tarım üretim
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