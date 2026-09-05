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Yasak uyarısına aldırış etmedi! İskeleden sığ suya balıklama atlayan tatilci öldü

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Antalya’nın Alanya ilçesinde tatil yaptığı otelde, tehlikeli ve yasak olduğuna dair tabelalara rağmen koşarak iskeledeki filenin üzerinden denize atlayan Arif Erman (39) sığ suda yaşamını yitirdi. Erman, Sakarya’nın Sapanca ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Antalya'daki olay, dün saat 15.00 sıralarında Antalya’nın Alanya ilçesine bağlı Konaklı beldesindeki bir otelde meydana geldi. Arif Erman, tatil yaptığı otelde, işletmenin iskelesinin çevreleyen koruma halatlarının yanına gelerek denize baktı.

Yasak uyarısına aldırış etmedi! İskeleden sığ suya balıklama atlayan tatilci öldü 1

Ardından Erman, atlamanın tehlikeli ve yasak olduğuna dair uyarı tabelalarına rağmen koşarak derinliğin yaklaşık 50 santim olduğu belirtilen denize balıklama atladı.

Yasak uyarısına aldırış etmedi! İskeleden sığ suya balıklama atlayan tatilci öldü 2

İskelede bulunan cankurtaran da denize atladı. Ağır yaralanan Erman, yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekibi tarafından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

OLAY ANI KAMERADA

Bu arada olay, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Arif Erman'ın bulunduğu iskelede önce suya atlayacağı yere baktığı, ardından geri geri giderek hızlanma mesafesini ayarladığı ve koşarak iskelede bulunan koruma çitinin üzerinden denize atladığı görüldü.

Yasak uyarısına aldırış etmedi! İskeleden sığ suya balıklama atlayan tatilci öldü 3

Sapanca'nın Akçay Mahallesi'nde yaşayan evli ve 3 çocuk babası Arif Erman'ın memleketi Sapanca’da toprağa verileceği öğrenildi.

Yasak uyarısına aldırış etmedi! İskeleden sığ suya balıklama atlayan tatilci öldü 4
Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
antalya
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