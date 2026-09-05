Ankara’da uyuşturucu ve fuhuş ağına 3. dalga operasyon: 15 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, başkentte gençleri uyuşturucu ve fuhuş bataklığına sürüklediği değerlendirilen kişi, çevre ve mekânlara yönelik yürüttüğü kapsamlı soruşturma kapsamında 3. dalga operasyonu başlattı. Operasyonda 15 şüpheli gözaltına alınırken, 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmaları kapsamında 21 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda S. K., U. H. A., M. A., O. G. D., R. Ç. B., B. Y., B. D., E. B., E. E., E. A. Y., E. G., M. S., E. Y., E. N. A. ve K. Ç. gözaltına alındı. Ç.B.’nin evinde yapılan aramada esrar ve sentetik uyuşturucu; E.E. ile E.G.’nin evlerinde kokain ve K.Ç.’nin evinde kırmızı reçeteli ilaçlar bulundu.

M. D., B. G., S. B. B., M. A. K., M. Ç. ve C. S.’nin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi. Böylece bugün gerçekleştirilen 3. dalga operasyonda 15 şüpheli gözaltına alınırken, 6 şüpheli firari olarak aranıyor.

SORUŞTURMA DALGALARI 7 AĞUSTOS’TA BAŞLADI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının gençleri uyuşturucu ve fuhuş ortamlarına sürükleyen kişi ve mekânlara yönelik kapsamlı soruşturması 7 Ağustos 2026 tarihinde 14 şüpheliye yönelik başlatıldı. İlk iki dalgada elde edilen ifade, dijital materyal, biyolojik inceleme ve diğer deliller doğrultusunda soruşturmanın yeni isimlere doğru genişletilmesi üzerine yeni dalga operasyonlar gerçekleştirildi.

İlk dalga operasyonda adli işlem yapılan şüphelilerden A.K, E.U., A.Y., T.B., B.B., C.A., İ.H., M.K., D.K., N.K. ve N.G.D. tutuklandı. H.İ.Y. hakkında adli kontrol kararı verilirken, E.F. ile B.R.Y. firari olarak aranmaya başlandı.

İlk dalga kapsamında yapılan ATK test sonuçlarında iletilen raporlar kapsamında 8 şüphelide uyuşturucu madde tespit edildi. A.K.’nin kan, idrar ve saçında kokain ve metamfetamin, M.K.’nın kan, idrar ve saçında kokain ve metamfetamin, T.B.’nin idrar ve saçında esrar, kokain ve sentetik kannabinoid, B.B.’nin idrar ve saçında kokain ve sentetik kannabinoid bulgulandı.

E.U. ve A.Y.’nin saçlarında kokain, D.K.’nın idrarında kokain, N.G.D.’nin saçında ise kokain ve metamfetamin bulundu. Adli kontrol kararı verilen H.İ.Y.’nin kan ve idrarında uyuşturucu veya uyarıcı maddeye rastlanmadı.

2. DALGADA MEKÂNLAR DA MERCEK ALTINA ALINDI.

Soruşturmanın 16 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirilen ikinci dalgasında, uyuşturucu ve fuhuş faaliyetleriyle bağlantıları araştırılan kişilerin yanı sıra bazı eğlence ve yeme-içme mekânlarının işletmeci ve ilgilileri de soruşturma kapsamına alındı.

İkinci dalgada A.Ö., B.A., D.Ç., E.D., E.Ç., E.L., F.A., F.Ö., M.E.A., M.D., Ö.Ü., S.Ö., S.G., S.K. ve T.T. tutuklandı.

Soruşturmanın mekânlar ayağında ise K.A., H.B.E. ve A.A. tutuklanırken; M.A., H.E., K.V., M.D. ve Ö.Ş. hakkında adli kontrol kararı verildi. M.O. ve Y.T. firari olarak aranırken, soruşturmanın devamında C.T., C.Ö. ve S.A. da tutuklandı. Böylece ikinci dalgada 21 şüpheli tutuklandı, 6 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi, 2 şüpheli ise firari olarak aranmaya başlandı.

İkinci dalga kapsamında şüphelilerden alınan biyolojik örneklerin incelenmesinde 10 şüphelide uyuşturucu madde tespit edildi. B.A. ve E.Ç.’nin idrarında kokain metabolitleri; D.Ç., E.D., F.A. ve S.K.’nin saçlarında kokain tespit edildi.

E.L., M.E.A. ve S.G.’nin kan ve idrarında kokain, A.Ö.’nün kan ve idrarında ise esrar etken maddesi THC-COOH bulundu. Adli kontrol kararı verilen V.T.’nin kan, idrar ve saç örneklerinde uyuşturucu veya uyarıcı madde tespit edilmedi.

BUGÜNKÜ OPERASYONLA TOPLAM 64 ŞÜPHELİYE ULAŞILDI

Bugünkü 3. dalgayla birlikte soruşturma kapsamında işlem yapılan şüpheli sayısı 64’e ulaştı. 7 Ağustos’tan bugüne kadar; 32 şüpheli tutuklandı; 7 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi; 15 şüpheli bugün gerçekleştirilen 3. dalgada gözaltına alındı. Toplam 10 firarinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmanın yalnızca uyuşturucu kullandığı tespit edilen kişilere yönelik olmadığı; gençleri uyuşturucu ve fuhuş ortamlarına özendiren, bu ortamların oluşmasına imkân sağladığı değerlendirilen kişi, çevre ve mekânların bağlantılarının ortaya çıkarılmasına yönelik kapsamlı bir çalışma yürütüldüğü öğrenildi.

Başsavcılığın, başkentte uyuşturucu ve fuhuş suçlarının beslendiği çevrelere yönelik etkin bir temizlik faaliyetine giriştiği, soruşturma kapsamında elde edilecek yeni deliller doğrultusunda yeni şüpheli ve adreslere yönelik operasyonların devam edeceği belirtildi. Uyuşturucu ve fuhuş bataklığına gençleri sürüklediği değerlendirilen kişi ve mekânlara yönelik soruşturmaların yeni dalgalarla sürmesi bekleniyor.



Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır