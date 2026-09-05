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Nepalli kadın, sel felaketinin 11'inci gününde çamur dolu evinde sağ bulundu

Nepal'de 26 Ağustos'ta meydana gelen sel ve toprak kaymasının 11'inci gününde 64 yaşındaki bir kadına çamur dolu evinin enkazında sağ olarak ulaşıldı. Nepal Ordusu Sözcüsü Raja Ram sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, Yukarı Trishuli-1 Hidroelektrik Santrali projesindeki bir tünelden Çin uyruklu 1 kişinin sağ olarak çıkarıldığını belirtmişti. Ayrıca dün Trishuli-3A'daki hidroelektrik santrali tünelinin içinden 2 işçiye sağ olarak ulaşılmıştı.

Nepalli kadın, sel felaketinin 11'inci gününde çamur dolu evinde sağ bulundu

Nepal'in Çin sınırında 26 Ağustos'ta Himalayalar'dan kopan bir buzulun Bhotekoshi Nehri'nde taşkına yol açması sonucu meydana gelen sel ve toprak kaymasının ardından arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.
Nepalli kadın, sel felaketinin 11 inci gününde çamur dolu evinde sağ bulundu 1

SEL FELAKETİNİN 11. GÜNÜNDE MUCİZE KURTULUŞ

Yerel medya Nuwako bölgesine bağlı Betrawati'deki çalışmalarda 64 yaşındaki Chandika Kumari Shrestha'ya çamur dolu evinde sağ ulaşıldığını duyurdu. Nepalli kadın sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini ardından ileri tedavi için başkent Katmandu'ya sevk edildi.
Nepalli kadın, sel felaketinin 11 inci gününde çamur dolu evinde sağ bulundu 2

ÇAMUR DOLU EVDE SAĞ BULUNDU

Nepal Ordusu Sözcüsü Raja Ram sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, Yukarı Trishuli-1 Hidroelektrik Santrali projesindeki bir tünelden Çin uyruklu 1 kişinin sağ olarak çıkarıldığını belirtmişti. Ayrıca dün Trishuli-3A'daki hidroelektrik santrali tünelinin içinden 2 işçiye sağ olarak ulaşılmıştı.
Nepalli kadın, sel felaketinin 11 inci gününde çamur dolu evinde sağ bulundu 3

NE OLMUŞTU?

26 Ağustos Çarşamba günü Himalayalar'dan bir buzulun kopmasıyla önce Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'ni, sonra Nepal'in kuzeyindeki Rasuwa ve komşu bölgelerini sel vurmuş, Bhotekoshi ve Trishuli nehirleri sel suyu ve molozlarla taşmıştı. Evler, köprüler, yollar ve diğer altyapı sel suyuna kapılıp sürüklenmiş, bazı bölgelerdeki sakinler ve turistlerle iletişim tamamen kesilmişti.
Nepalli kadın, sel felaketinin 11 inci gününde çamur dolu evinde sağ bulundu 4
Nepal'de şu ana kadar bin 344 kişi hayatını kaybederken, 4 bin 898 kişi kayıp durumda. Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde ise ölü sayısının 21 olduğu açıklanmıştı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Çin sel Nepal sel felaketi
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