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Yunanistan'da gösteri sırasında düşen savaş uçağındaki 2 pilot hayatını kaybetti

Yunanistan'da hava gösterisi sırasında düşen F-4 Phantom savaş uçağındaki 2 pilotun hayatını kaybettiği bildirildi. Yunan medyasına göre uçak aniden irtifa kaybetmeye başlamış ve yere çakılmıştı. Organizatörler kazanın ardından bölgeyi tahliye etmeye başlarken, Atina Uçuş Haftası askıya alınmıştı. Söz konusu etkinliğin Yunan ve yabancı askeri uçakların katılımıyla 5 ve 6 Eylül tarihlerinde iki gün boyunca Tanagra Hava Üssünde düzenlenmesi planlanıyordu.

Yunanistan'da gösteri sırasında düşen savaş uçağındaki 2 pilot hayatını kaybetti

Yunan yetkililer, ülkenin Tanagra Hava Üssü'nde düzenlenen Atina Uçuş Haftası kapsamında düzenlenen hava gösterisi sırasında düşen F-4 Phantom tipi savaş uçağındaki mürettebatın akıbetine ilişkin açıklama yaptı.

YUNANİSTAN'DA GÖSTERİ SIRASINDA SAVAŞ UÇAĞI DÜŞTÜ

Yetkililer, iki pilotun hayatını kaybettiğini bildirirken, kazanın uçak pistinden yaklaşık 2 kilometre uzakta meydana geldiğini kaydetti. Yerel kaynaklar, kaza sonrasında çıkan yangına 11 yangın söndürme uçağı ve helikopteri ile müdahale edildiğini ve alevlerin yakındaki ormanlık bölgeye yayılmasının engellendiğini aktardı.

2 PİLOT HAYATINI KAYBETTİ

Yerel basına konuşan görgü tanıkları kaza karşısında şok olduklarını belirterek, "Hepimiz hayrete düştük, uçak havalanalı üç dakikadan fazla olmamıştı" dedi.

Yunan medyasına göre uçak aniden irtifa kaybetmeye başlamış ve yere çakılmıştı. Organizatörler kazanın ardından bölgeyi tahliye etmeye başlarken, Atina Uçuş Haftası askıya alınmıştı. Söz konusu etkinliğin Yunan ve yabancı askeri uçakların katılımıyla 5 ve 6 Eylül tarihlerinde iki gün boyunca Tanagra Hava Üssünde düzenlenmesi planlanıyordu.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Pilot Yunanistan savaş uçağı kaza
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