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Fenerbahçe-Beşiktaş maçı öncesi yasa dışı bahis operasyonu! "1200 banka hesabına el konuldu

Fenerbahçe-Beşiktaş karşılaşması öncesi yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. Adalet Bakanı Akın Gürlek "1048 gerçek ve tüzel kişiye ait 1200 banka hesabına el konuldu" dedi.

Fenerbahçe-Beşiktaş maçı öncesi yasa dışı bahis operasyonu! "1200 banka hesabına el konuldu
Recep Demircan

Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından Fenerbahçe-Beşiktaş karşılaşması öncesi yasa dışı bahis operasyonu düzenlendiğini açıkladı. Bakan Gürlek, "Yaklaşık 98 bin internet sitesine erişimin engellenmesi yönünde adli karar alındı. Yasa dışı bahis faaliyetlerinde ve suç gelirlerinin aklanmasında kullanıldığı tespit edilen 1.048 gerçek ve tüzel kişiye ait 1.200 banka hesabına el konuldu." dedi.

Fenerbahçe-Beşiktaş maçı öncesi yasa dışı bahis operasyonu! "1200 banka hesabına el konuldu 1

Bakan Gürlek şunları ifade etti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde; yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanmasıyla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.

Bu kapsamda, Fenerbahçe-Beşiktaş karşılaşması öncesi yasa dışı bahis sitelerine yönelen para trafiğini kesintiye uğratmak amacıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinasyonunda kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığımız Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarla 345 yasa dışı bahis sitesi, 110 farklı ödeme yöntemi, 1.200 IBAN, yasa dışı bahis bağlantılı kullanılan yaklaşık 98 bin internet sitesi tespit edildi.

1200 BANKA HESABINA EL KONULDU

Yaklaşık 98 bin internet sitesine erişimin engellenmesi yönünde adli karar alındı. Yasa dışı bahis faaliyetlerinde ve suç gelirlerinin aklanmasında kullanıldığı tespit edilen 1.048 gerçek ve tüzel kişiye ait 1.200 banka hesabına el konuldu.

Fenerbahçe-Beşiktaş maçı öncesi yasa dışı bahis operasyonu! "1200 banka hesabına el konuldu 2

İlgililer hakkında 7258 sayılı Kanuna muhalefet ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarından soruşturma başlatıldı.

Bu önemli çalışmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza, İstanbul İl Jandarma Komutanlığımıza ve görev alan tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum.

Sporun heyecanını yasa dışı kazanca dönüştürmeye çalışanlara müsaade etmeyeceğiz. Yasa dışı bahis ağları ve suç gelirleriyle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."

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beşiktaş fenerbahçe Akın Gürlek yasa dışı bahis
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