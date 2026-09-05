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Son seçimleri bilmişti! Dikkat çeken anket: İlk iki arasında büyük fark

Araştırma şirketlerinin ağustos ayı çalışmaları gelmeye başladı. Betimar'ın yayınladığı ankette ilk iki sırada yer alan siyasi partilerin arasındaki büyük fark dikkat çekti.

Son seçimleri bilmişti! Dikkat çeken anket: İlk iki arasında büyük fark
Ufuk Dağ

Seçim tarihi belli olmasa da kamuoyu araştırmaları yakından takip ediliyor. Son seçimleri bilmesiyle adından söz ettiren Betimar Araştırma ağustos ayı çalışmasının sonuçlarını paylaştı.

Son seçimleri bilmişti! Dikkat çeken anket: İlk iki arasında büyük fark 1

"Her Açıdan Türkiye Gündemi Araştırması" kapsamında, "Bugün Bir Milletvekili Genel Seçim Olsa Oyunuzu Hangi Partiye Verirsiniz?" sorusuna verilen yanıtlar kararsızlar dağıtıldıktan sonra şu şekilde belirlendi;

AK Parti: %35,4

YENİ Parti: %20,1

İYİ Parti: %9,3

DEM Parti: %9,2

MHP: %7,7

CHP: %5,3

ANAHTAR Parti: %3,6

Zafer Partisi: %2,8

Yeniden Refah Partisi: %2,2

TİP: %1,1

Diğer: %3,3

Son seçimleri bilmişti! Dikkat çeken anket: İlk iki arasında büyük fark 2

İYİ PARTİ VE DEM PARTİ YAKIN

Anketteki verilere göre AK Parti %35,4 ile en yüksek oy oranına sahip birinci parti konumunda yer alırken, YENİ Parti %20,1 oranıyla ikinci sırada kendine yer buldu. %9,3 ile İYİ Parti ve %9,2 ile DEM Parti başa baş bir oy oranı sergiledi. MHP'nin %7,7 ve CHP'nin ise %5,3 oranında oy aldığı görüldü. Ankette yer alan diğer siyasi partilerin toplam oy payının ise %13 civarında olduğu belirlendi.

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Anahtar Kelimeler:
ak parti anket Yeni Parti
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