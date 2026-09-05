Son seçimleri bilmişti! Dikkat çeken anket: İlk iki arasında büyük fark

Seçim tarihi belli olmasa da kamuoyu araştırmaları yakından takip ediliyor. Son seçimleri bilmesiyle adından söz ettiren Betimar Araştırma ağustos ayı çalışmasının sonuçlarını paylaştı.

"Her Açıdan Türkiye Gündemi Araştırması" kapsamında, "Bugün Bir Milletvekili Genel Seçim Olsa Oyunuzu Hangi Partiye Verirsiniz?" sorusuna verilen yanıtlar kararsızlar dağıtıldıktan sonra şu şekilde belirlendi;

AK Parti: %35,4

YENİ Parti: %20,1

İYİ Parti: %9,3

DEM Parti: %9,2

MHP: %7,7

CHP: %5,3

ANAHTAR Parti: %3,6

Zafer Partisi: %2,8

Yeniden Refah Partisi: %2,2

TİP: %1,1

Diğer: %3,3

İYİ PARTİ VE DEM PARTİ YAKIN

Anketteki verilere göre AK Parti %35,4 ile en yüksek oy oranına sahip birinci parti konumunda yer alırken, YENİ Parti %20,1 oranıyla ikinci sırada kendine yer buldu. %9,3 ile İYİ Parti ve %9,2 ile DEM Parti başa baş bir oy oranı sergiledi. MHP'nin %7,7 ve CHP'nin ise %5,3 oranında oy aldığı görüldü. Ankette yer alan diğer siyasi partilerin toplam oy payının ise %13 civarında olduğu belirlendi.