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Korsan taksici emekli polis dehşet saçtı: önce ceza yazan polisi ardından kendini vurdu

İstanbul Esenyurt’ta uygulama üzerinden çağrılan taksici, ceza yazmak isteyen sivil trafik polisini ardından kendini silahla vurdu. Trafik polisi ile taksici ağır yaralanırken, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Korsan taksici emekli polis dehşet saçtı: önce ceza yazan polisi ardından kendini vurdu

Olay, Esenyurt Akevler Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, uygulama yapan polis ekipleri, uygulama üzerinden müşterilere ulaşan aracı taksicilik yaptığı şüphesiyle durdurdu.
Korsan taksici emekli polis dehşet saçtı: önce ceza yazan polisi ardından kendini vurdu 1

YER: ESENYURT! EMEKLİ POLİS CEZA YAZAN POLİSİ VURDU

Sürücü E.A., hakkında işlem yapılmak istendi. Aracının bağlanacağını öğrenen E.A., yanındaki silahla polise arkadan ateş etti ardından kendini vurdu. Olayda sivil trafik polisi ile E.A. ağır yaralandı.
Korsan taksici emekli polis dehşet saçtı: önce ceza yazan polisi ardından kendini vurdu 2

POLİS MEMURU AĞIR YARALI

İhbar üzerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine çok sayıda polis sevk edilirken, ekiplerin incelemesi sürüyor.
Korsan taksici emekli polis dehşet saçtı: önce ceza yazan polisi ardından kendini vurdu 3
Öte yandan E.A.’nın 2026 yılında polis memurluğundan emekli olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
polis Yaralama Esenyurt taksi
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