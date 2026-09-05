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Rize’de kamyonet uçuruma yuvarlandı; ağabey ve kardeşi öldü, 1 kişi yaralandı

Rize’nin Çayeli ilçesinde sürücüsünün kontrolünü yitirdiği kamyonet, uçuruma yuvarlandı. Kazada, kamyonetteki Süleyman Sipahioğlu (71) ve kardeşi Selahattin Sipahioğlu (66) hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Rize’de kamyonet uçuruma yuvarlandı; ağabey ve kardeşi öldü, 1 kişi yaralandı

Kaza, akşam saatlerinde Çayeli ilçesi Yavuzlar köyünde meydana geldi. Henüz tespit edilemeyen sürücüsünün kontrolünü kaybettiği 06 BBH 403 plakalı kamyonet, uçuruma yuvarlandı.
Rize’de kamyonet uçuruma yuvarlandı; ağabey ve kardeşi öldü, 1 kişi yaralandı 1

RİZE'DEKİ FECİ KAZADA İKİ KARDEŞ HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekiplerin yaptığı kontrolde, kamyonetteki Selahattin Sipahioğlu ile ağabeyi Süleyman Sipahioğlu’nun hayatını kaybettiği belirlendi.
Rize’de kamyonet uçuruma yuvarlandı; ağabey ve kardeşi öldü, 1 kişi yaralandı 2

YARALI 1 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Araçtan yaralı olarak kurtarılan Ömer Sipahioğlu da ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ağabey ile kardeşinin cenazeleri, kaza yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.
Rize’de kamyonet uçuruma yuvarlandı; ağabey ve kardeşi öldü, 1 kişi yaralandı 3

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Rize kaza
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