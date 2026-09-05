Sayıştay Başsavcılığına Recep Çevik atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre Sayıştay Başsavcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince Sayıştay Savcısı Recep Çevik getirildi.



Kaynak: AA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır