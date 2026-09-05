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Sayıştay Başsavcılığına Recep Çevik atandı

Sayıştay Başsavcılığına, Sayıştay Savcısı Recep Çevik atandı. Karar Resmi Gazete'de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi.

Sayıştay Başsavcılığına Recep Çevik atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre Sayıştay Başsavcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince Sayıştay Savcısı Recep Çevik getirildi.
Sayıştay Başsavcılığına Recep Çevik atandı 1

Kaynak: AA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
resmi gazete Sayıştay atama kararları
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