Sayıştay Başsavcılığına Recep Çevik atandı

Sayıştay Başsavcılığına, Sayıştay Savcısı Recep Çevik atandı. Karar Resmi Gazete'de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi.
05.09.2026 00:31
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre Sayıştay Başsavcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince Sayıştay Savcısı Recep Çevik getirildi.
Kaynak: AA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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