4 çocuk Cihangir’de 38 yaşındaki adama dehşeti yaşattı! Feci şekilde dövüp gasp ettiler

İstanbul’un en bilinen semtlerinden Cihangir’de gece saatlerinde dehşet veren bir gasp olayı yaşandı. İş aramak için kente geldiği öğrenilen 38 yaşındaki Abdullah A., yaşları 14 ile 15 arasında değişen 4 çocuğun saldırısına uğradı.

A.D. (15), M.A. (14), A.K. (14) ve T.Y.C. (14) isimli şüpheliler, kente iş aramaya geldiği öğrenilen Abdullah A.’yı tekme ve tokatlarla darbederek cep telefonunu ve cüzdanındaki 2 bin lirayı çaldı. Saldırı anları çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

GÜVEN TİMLERİ KISA SÜREDE YAKALADI

İhbar üzerine çalışma başlatan İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Amirliği ekipleri, güvenlik ve cep telefonu görüntülerini inceleyerek şüphelilerin kimliklerini belirledi. Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 4 çocuk, işlemleri yapılmak üzere Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği’ne teslim edildi.

ŞÜPHELİLERİN 21 SUÇ KAYDI ÇIKTI

Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerde şüphelilerin toplam 21 suç kaydı olduğu tespit edildi.

A.D.'nin (15) yağma suçundan 2 ayrı kayıt, M.A.'nın (14) yağma ve motosiklet hırsızlığı suçlarından 3 ayrı kayıt ve A.K.'nin (14) ağırlıklı olarak yağma, kasten yaralama, uyuşturucu ticareti, uyuşturucu kullanımı ve silahlı suçlardan toplam 11 ayrı kaydı olduğu belirlendi. Şüphelilerin toplamda 21 farklı suç kaydının bulunması dikkat çekti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.