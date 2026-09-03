Sultanbeyli'de DEAŞ operasyonunda polise ateş açan şüpheli etkisiz hale getirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik çalışma yürüttü.

DEAŞ'LI TERÖRİST EYLEM HAZIRLIĞINDAYDI: ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Çalışmalarda, terör örgütüyle bağlantılı olduğu ve Türkiye'de terör saldırısı planladığı değerlendirilen B.Ç.‘nin (21) yakalanması amacıyla Sultanbeyli'de operasyon düzenlendi.

BİR VATANDAŞ YARALANDI

Operasyon sırasında şüpheli B.Ç.'nin ateş açması üzerine polisler de karşılık verdi. Çıkan çatışmada şüpheli etkisiz hale getirildi. Olay sırasında 1 vatandaşın da yaralandığı bildirildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Sultanbeyli’de DEAŞ terör örgütüyle bağlantılı olduğu değerlendirilen şüpheli şahsa yönelik düzenlenen operasyona ilişkin basın açıklamamız… pic.twitter.com/FtHExDFcxK — TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) September 3, 2026

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır