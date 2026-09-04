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Batan gemiden sağ kurtulan kazazede annesini arayıp, helallik istemiş

KKTC'nin Girne kenti açıklarında batan gemiden sağ kurtarılan Burak Arif Kaya, Burak Can Keskin ve Sude Sönmez, Adana’daki ailelerine kavuştu. Kazazede Burak Can Keskin’in annesi Gül Fidan Keskin, “Telefonu açar açmaz oğlum, ‘Anne biz ölüyoruz. Seni çok seviyorum. Hakkını helal et’ dedi. O an ben de bittim" dedi. Kazazede Burak Can Keskin, "Gemiye ilk bindiğimizde yerler ıslaktı ve sallanıyordu. Herkes kaptana bildirmiş. Kaptan da ‘Siz ne anlarsınız’ demiş" ifadelerini kullandı.

Batan gemiden sağ kurtulan kazazede annesini arayıp, helallik istemiş

KKTC’den Mersin’in Taşucu Limanı’na gitmek üzere 30 Ağustos Pazar hareket eden katamaran tipi Türk yolcu gemisi alabora oldu. Kazada 8 kişi öldü, 241 yolcu kurtarıldı.

Batan gemiden sağ kurtulan kazazede annesini arayıp, helallik istemiş 1

GEMİ KAZASINDAN KURTULANLAR O ANLARI ANLATI

Kaybolan 20 yolcuyu arama çalışmaları ise sürüyor. Sağ olarak kurtarılan Burak Arif kaya, Burak Can Keskin ve Sude Sönmez, KKTC’deki tedavilerinin ardından Adana’nın Kozan ilçesindeki ailelerinin yanına götürüldü. Evlerine dönen kazazedeler, kavuştukları yakınlarına sarılarak duygu dolu anlar yaşadı.

Batan gemiden sağ kurtulan kazazede annesini arayıp, helallik istemiş 2

"KAPTAN 'SİZ NE ANLARSINIZ' DEDİ"

Yaşananları anlatan kazazede Burak Can Keskin, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileyerek, “Çok kötü bir olaydı. Gemiye ilk bindiğimizde yerler ıslaktı ve sallanıyordu. Herkes kaptana bildirmiş. Kaptan da ‘Siz ne anlarsınız’ demiş. Yola çıktıktan sonra çok fazla gitmeden gemi durdu ve battı. Dışarıdaki insanlar camı kırdılar, biz de dışarı çıktık. Yüzme biliyorum ancak çok dalga vardı. O can havliyle kimseye yardım edemedim. O sırada herkes telaş içerisindeydi. Hemen dışarı çıkıp, ailemi aramak istedim” dedi.

Batan gemiden sağ kurtulan kazazede annesini arayıp, helallik istemiş 3

"OĞLUM ARADI 'ANNE BİZ ÖLÜYORUZ' DEDİ"

Kazazedenin annesi Gül Fidan Keskin ise “Oğlum aradığında yemek hazırlıyordum. Telefonu açar açmaz oğlum, ‘Anne biz ölüyoruz. Seni çok seviyorum. Hakkını helal et’ dedi. Tüm sesler birbirine karışıyordu. Çok ağlıyordu.

Batan gemiden sağ kurtulan kazazede annesini arayıp, helallik istemiş 4

O an ben de bittim. Oturdum ve hiçbir yere kıpırdayamadım. Yolcular geminin su aldığını söylemişler. Kendi çabalarıyla kurtulanlar kapıyı üzerlerine kapatmış ve ölüme terk etmişler. Sorumlularını da Allah’a havale ediyorum. Onlar da aynı acıyı yaşasınlar” diye konuştu.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
gemi kazası kktc Girne
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