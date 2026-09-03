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Ankara kulislerini sallayan iddia! Tarih bile verdi: 'Geri dönüyorlar'

CHP ve Yeni Parti'deki hareketlilik devam ederken son kulis bilgisi gündem oldu. Yeni Parti'ye geçen 12 vekilin tekrardan CHP'ye döneceği belirtildi. İsimleri bile belli olan vekiller için tarih de verilmesi dikkat çekti.

Ankara kulislerini sallayan iddia! Tarih bile verdi: 'Geri dönüyorlar'
Ufuk Dağ

Siyasi arenadaki transferler hız kesmeden devam ediyor. TGRT Haber ekranlarında yayınlanan "Taksim Meydanı" programında CHP ve Yeni Parti arasındaki milletvekili geçişlerine yönelik yeni bir bir kulis iddiası gündeme geldi.

Ankara kulislerini sallayan iddia! Tarih bile verdi: Geri dönüyorlar 1

"1 EKİM'DE DÖNÜYORLAR"

Gazeteci Mustafa Yavuz, bir süredir görüştüğü Yeni Partili milletvekillerinden aldığı bilgileri paylaşarak 12 milletvekilinin 1 Ekim'de TBMM'nin açılmasıyla birlikte CHP'ye döneceğini iddia etti.

İSİMLERİ BELLİ AMA AÇIKLANMASINI İSTEMEDİLER

Yavuz, söz konusu milletvekillerinin tamamının kendisine dönüş yapacaklarını net şekilde teyit ettiğini belirterek isimleri açıklamayacağını söyledi. Gazeteci, "12 isim bende belli. Hepsi çok rica ettiler 'ismimizi söyleme' diye. Ama 1 Ekim itibarıyla Cumhuriyet Halk Partisi'ne dönecekler." ifadelerini kullandı.

Ankara kulislerini sallayan iddia! Tarih bile verdi: Geri dönüyorlar 2

"KALAN KALIR, GİDEN GİDER"

Programda konuşan gazeteci Ferhat Murat da Mustafa Yavuz'un iddiasını destekleyen bir kulis bilgisinin kendisine ulaştığını söyledi.

Murat, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Yeni Parti'ye geçen bazı milletvekilleriyle ilgili tutumuna ilişkin de dikkat çeken ifadeler kullandı. Kılıçdaroğlu'nun, milletvekillerinin CHP'de kalması konusunda özel bir girişimde bulunmak istemediğini belirterek, "Ben kimseyi aramak istemiyorum. Bu konuyla ilgili kalan kalır, giden gider." dediğini aktardı.

Murat ayrıca, Yeni Parti'ye geçen bazı isimlerin beklentilerinin karşılanmadığını öne sürdü. Özellikle birinci sıra garantisi alamayan, il başkanlığı konusunda istediği sonucu elde edemeyen isimlerin yeniden CHP'ye dönme ihtimali bulunduğunu savundu.

"CHP'DE TOPARLANMA GÖRECEĞİZ"

Mustafa Yavuz ise, Yeni Parti içerisinde ciddi bir hareketlilik yaşandığını iddia etti. Yavuz, farklı siyasi yapılardan transferlerin yanı sıra CHP'den ayrılan bazı isimlerin de yeniden CHP ile temas kurduğunu söyledi.

İstanbul'daki gelişmelere de değinen Yavuz, İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin'in farklı partilerden isimleri CHP'ye kazandırdığını belirtti. Yavuz, geçtiğimiz hafta Türkiye İşçi Partisi'nden bir belediye meclis üyesinin CHP'ye geçtiğini hatırlattı.

CHP'den ayrılarak Yeni Parti'ye geçen bazı isimlerin yeniden CHP'li yöneticilerle temas halinde olduğunu öne süren Yavuz, "Önümüzdeki günlerde CHP'de çok daha güçlü bir toparlanma göreceğiz." dedi.

Yavuz ayrıca, Yeni Parti içerisindeki gerilimlerin giderek arttığını savunarak, önümüzdeki dönemde "büyük kütlesel anlamda kopuşlar" yaşanabileceğini ileri sürdü.

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Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel CHP Yeni Parti
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