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Siverek’te filmleri aratmayan kaçış ve kovalamaca

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, polisin durdurmak istediği şüpheli araç ile ekipler arasında yaşanan kovalamaca, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Siverek’te filmleri aratmayan kaçış ve kovalamaca

Olay, dün gece geç saatlerde meydana geldi. Alınan bilgilere göre polis ekipleri, şüphelendikleri bir aracı durdurmak istedi. Polisin dur ihtarına uymayan araç, hızla bölgeden uzaklaşırken ekipler ile araç arasında kovalamaca başladı.
İddiaya göre Urfa yolu istikametinden Diyarbakır yolu üzerindeki D Noktası Polis Uygulama Noktası’na kadar devam eden kovalamaca, kaçan aracın yakalanmasıyla sona erdi. Kovalamaca sırasında bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, bir aracın hızla ilerlediği, arkasından motosikletli polis ekiplerinin siren sesleri eşliğinde aracı takip ettiği görülüyor. Aynı istikamette ilerleyen başka bir aracın ise hızını alamayarak refüje çarptığı görüntülere yansıyor.
Olayla ilgili inceleme başlatılırken, kazaya ilişkin detayların yapılacak araştırmanın ardından netlik kazanması bekleniyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Şanlıurfa
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