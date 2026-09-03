Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada dolaşıma sokulan paylaşımlarda Cumhurbaşkanına hakaret içerdiği değerlendirilen ifadeleri nedeniyle Ahmet Davutoğlu hakkında TCK’nın 299/1. maddesi kapsamında soruşturma başlattı.
Eski Başbakan ve feshedilen Gelecek Partisi'nin kurucusu Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmanın nedeninin ise Cumhurbaşkanına hakaret olduğu belirtildi.
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