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Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma başlatıldı!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada dolaşıma sokulan paylaşımlarda Cumhurbaşkanına hakaret içerdiği değerlendirilen ifadeleri nedeniyle Ahmet Davutoğlu hakkında TCK’nın 299/1. maddesi kapsamında soruşturma başlattı.

Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma başlatıldı!
Ufuk Dağ

Eski Başbakan ve feshedilen Gelecek Partisi'nin kurucusu Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmanın nedeninin ise Cumhurbaşkanına hakaret olduğu belirtildi.

Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma başlatıldı! 1

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Ahmet Davutoğlu
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