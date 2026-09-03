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Tuzla'da fabrika yangını! Çok sayıda ekip sevk edildi

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Tuzla Orhanlı Deri Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir fabrikada büyük çaplı yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor. Yanan fabrika havadan görüntülendi. Öte yandan bitişikteki kereste deposuna, başka bir fabrikaya ve ağaçlık alana sıçrayan yangın için 10 ilçeden itfaiye ekibi sevk edildiği belirtildi.

Yangın, saat 10.30 sıralarında Tuzla Orhanlı Deri Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir fabrikada çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüdü.

Tuzla da fabrika yangını! Çok sayıda ekip sevk edildi 1

DUMANLAR GÖKYÜZÜNÜ KAPLADI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Fabrikadan yükselen yoğun dumanlar çevredeki birçok noktadan görülürken, itfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.

Tuzla da fabrika yangını! Çok sayıda ekip sevk edildi 2

YANGIN KERESTE DEPOSU VE BAŞKA BİR FABRİKAYA SIÇRADI

Ayrıca edinilen bilgilere göre yangına müdahale için 10 ilçeden itfaiye ekibi sevk edildi. Lojistik depoda başlayan yangın, deponun bitişiğinde bulunan kereste deposuna, başka bir fabrikaya ve ağaçlık alana sıçradı. Farklı noktalara yayılan yangını söndürmek için ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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yangın Tuzla
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