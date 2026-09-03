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Ödemiş’te takla atan otomobilde 1 kişi hayatını kaybetti

İzmir’in Ödemiş ilçesinde, sürücüsünün virajda kontrolünü kaybettiği otomobilin kanala devrilerek takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Recep Bardak, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Ödemiş’te takla atan otomobilde 1 kişi hayatını kaybetti

Kaza, 30 Ağustos gecesi saat 02.30 sıralarında Ödemiş-Ovakent karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ovakent yönünden Ödemiş istikametine seyir halinde olan Emre Akça (27) idaresindeki otomobil, viraja süratli girmesi sonucu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yolun sağ tarafındaki kanala devrilerek takla attı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan sürücü Emre Akça ile araçta yolcu konumunda bulunan Aşkın Bakır (29) ve Recep Bardak (27), olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından 112 Acil Ambulans ekipleriyle Ödemiş Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan durumu ağır olan Recep Bardak, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada yaralanan Aşkın Bakır ve Emre Akça’nın ise tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan adli tahkikat sürüyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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İzmir
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