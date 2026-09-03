Melih Gökçek'ten 'AK Parti sizi gözden çıkardı mı?' sorusuna yanıt

Son günlerin sıcak konularından biri gazeteci Murat Ağırel'in Gökçek ailesi ile ilgili iddiaları oldu. Kamuoyunda geniş yer bulan konu adli makamlara da taşınarak önce soruşturma başlatıldı. Ardından Melih Gökçek Cuma günü şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

Melih Gökçek'in ifadeye çağrılmasıyla ilgili ne söyleyeceği merak ediliyordu. Sözcü'den İsmail Saymaz, Gökçek'e 'AK Parti sizi gözden çıkardı mı?' sorusunu yöneltti.

İşte Gökçek'in gazeteci İsmail Saymaz'a verdiği yanıtlar;

İsmail Saymaz: Neyle suçlandığınızı biliyor musunuz?

Melih Gökçek: Gittiğim zaman öğreneceğim. Ne soracaklarsa cevap vereceğim, hiçbir bilgim yok.

İsmail Saymaz: Oğlunuz ve gelininiz üzerinden yurtdışına para çıkardığınız iddiası olabilir mi?

Melih Gökçek: Yok ki öyle bir şey. Benim hayatım boyunca 1 lira yurtdışına havalem yoktur. Belediye başkanı olduktan sonra da yurtdışına hiç çıkmadım. Almanya'yı bırak, ülkemden de ayrılmadım.

İsmail Saymaz: Oğlunuz ve gelininiz üzerinden yurtdışına para çıkardığınız iddiası söz konusu olabilir mi?

Melih Gökçek: Bana öyle bir şey sormadılar.

İsmail Saymaz: Oğlunuz ve gelininiz burada mı?

Melih Gökçek: Oğlum ve gelinim burada. Onlarla ilgili bir davet yok. Sadece bana bir davet var ve ben de Cuma günü orada olacağım. Bir yandan da Murat Ağırel'e ve Nadir Türkaslan'a dava açacağım.

İsmail Saymaz: Neden böyle bir para havale ediliyor?

Melih Gökçek: TV100'de Sinan Burhan bunu vatandaşlık olarak açıklamıştı. Sinan konuyu anlamamış, o oturum izniydi. Ama onun detaylarını bilmiyorum çocuklara soracağım.

İsmail Saymaz: Siz herkese Alman uşağı, onun ajanı bunun ajanı diyorsunuz. Bütün bunları dedikten sonra Almanya'dan oturum kovalamak, bir çelişki değil mi?

Melih Gökçek: Çocuklar Almanya'da ticaret yapmayı düşünüyorlar. Olay sadece bu. Bunlar 3.8 milyonu almış, bunu da tek seferde ödeyememiş, taksit taksit ödemişler.

İsmail Saymaz: Bu paraları nereden almışlar, Ankara'da mülklerin satıldığını söylüyor?

Melih Gökçek: Kaç mülk satıldığını ben bilmiyorum. Bana söylemediler, benim bir bilgim yok.

İsmail Saymaz: AK Parti Gökçekleri acaba gözden çıkardı mı?

Melih Gökçek: Adalet herkese adalet. Gökçek'lere de adalet, İsmail Saymaz'a da adalet. Bakın ben ağlıyor muyum?