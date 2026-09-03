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Avrupa'da savaş alarmı! Rusya'ya karşı harekete geçtiler

Rusya ve Almanya arasında Leipzig-Halle Havalimanı'nda insansız hava aracı (İHA) bulunmasının ardından patlayan kriz nedeniyle çok sayıda Avrupa ülkesi Rusya'ya karşı harekete geçti.

Avrupa'da savaş alarmı! Rusya'ya karşı harekete geçtiler

Almanya'daki Leipzig-Halle Havalimanı'nda patlayıcı düzenek içerdiği değerlendirilen insansız hava aracı (İHA) bulunmasının ardından Rusya ve Almanya arasında artan gerilim devam ediyor.

FİNLANDİYA VE İSVEÇ RUS BÜYÜKELÇİSİNİ BAKANLIĞA ÇAĞIRDI

Finlandiya'da yayın yapan YLE, Dışişleri Bakanı Elina Valtonen'in İrlanda'da basına açıklamada bulunduğunu belirtti.

Finlandiya'nın Almanya'nın yanında olduğunu aktaran Valtonen, Leipzig'de yaşanan gelişmeler üzerine Rusya'nın Helsinki Büyükelçisi Pavel Kuznetsov'u Dışişleri Bakanlığına çağırdıklarını duyurdu.

ÇOK SAYIDA ÜLKEDEN RUSYA KARŞISINDA ALMANYA'YA TAM DESTEK

İsveç'te yayın yapan SVT de Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard'ın Rusya'nın Stockholm Büyükelçisi Sergey Belyaev'i bu sabah Bakanlığa çağırdığını belirtti.

Stenergard, İsveç'in Almanya ile dayanışma içerisinde olduğunu vurguladı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kallas da "Gymnich" formatında İrlanda'da yapılan gayriresmi AB Dışişleri Bakanları Toplantısı sonrasında basına yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya karşı Rus ordusunda savaşmış kişilere giriş yasağı getirilmesi ve Rus turistlere daha sıkı vize kısıtlamaları uygulanmasının çoğu üye ülkeden destek aldığını söyledi.

Kallas, Ukrayna'ya karşı Rus ordusunda savaşmış kişilere giriş yasağı getirilmesi ve Rus turistlere daha sıkı vize kısıtlamaları uygulanmasının üye ülkelerden geniş çaplı destek aldığını belirtti.

Almanya'nın Leipzig-Halle Havalimanı'nda patlayıcı yüklü insansız hava aracı (İHA) bulunmasıyla ilgili soruşturmada bir şüphelinin İtalya tarafından verilen turist vizesiyle ülkeye giriş yaptığı iddialarına ilişkin Kallas, "Eğer doğruysa, bu durum, vizelerin AB'ye zarar vermeyi amaçlayan kişilerin AB'ye girmek için kullandığı bir araç olduğunu çok açık bir şekilde gösteriyor." dedi.

Kallas, "Eğer bu (iddia) doğruysa, bunun vize kısıtlamaları konusunda adım atılmasına karşı çıkan bazı üye ülkeleri, burada söz konusu olanın yalnızca Ukrayna'nın güvenliği değil, aynı zamanda bizim, yani Avrupa'nın güvenliği olduğu konusunda ikna etmesini umuyorum." diye konuştu.

'RUSYA YOL AÇTIĞI YIKIMIN BEDELİNİ ÖDEMELİDİR'

Ukrayna'nın ele geçirdiği Rus silahlarında Batı ve Asya menşeli 5 bin 500'den fazla bileşen tespit ettiğini, bunun kabul edilemez olduğunu ifade eden Kallas, Moskova'ya yönelik yaptırımların uygulanmasını sıkılaştıracak yeni öneriler üzerinde çalıştıklarını aktardı.

Kallas, bazı ülkelerin dondurulmuş Rus varlıklarını kullanarak Ukrayna'ya finansman sağlanması fikrini yeniden gündeme getirdiğini, bu konuda tartışmaların süreceğini belirterek "Rusya, yol açtığı yıkımın bedelini ödemelidir." dedi.

Almanya'daki İHA olayının münferit olmadığını, Rusya-Ukrayna savaşının başından bu yana Avrupa genelinde "sistematik saldırılar, sabotajlar ve dezenformasyon faaliyetlerinin" giderek sıklaştığını belirten Kallas, "Rusya'nın AB nezdindeki temsilcisini çağırdık ve yeni yaptırımları hayata geçirme yolunda ilerliyoruz." diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Almanya'daki Leipzig-Halle Havalimanı'nda 4 Ağustos'ta Ukrayna'ya ait bir nakliye uçağının yakınında patlayıcı düzeneği içerdiği değerlendirilen İHA bulunmuştu.

ABD istihbaratı, bulunan patlayıcı yüklü İHA'nın özelliklerinin, Rus askeri istihbaratına özgü olduğunu iddia etmişti.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Almanya Rusya Avrupa
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