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Almanya ile Rusya arasındaki gerilim tırmanıyor! "Sert karşılık verilecek"

Almanya ile Rusya arasında 'dron saldırısı' krizi büyüyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Almanya'nın Leipzig-Halle Havalimanı'nda insansız hava aracı (İHA) bulunması nedeniyle Rusya'ya yönelik aldığı kararlara sert karşılık verileceğini bildirdi.

Almanya ile Rusya arasındaki gerilim tırmanıyor! "Sert karşılık verilecek"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Almanya'nın, Leipzig-Halle Havalimanı'nda patlayıcı yüklü İHA bulunduğu gerekçesiyle Rusya'ya karşı bazı tedbirler aldığı anımsatıldı.

"SERT KARŞILIK VERİLECEK"

Bu nedenle Almanya'nın Moskova Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Bernd Finke'nin bakanlığa çağrıldığı kaydedilen açıklamada, Rus tarafının kendisine yöneltilen suçlamaları reddettiği belirtildi.
Almanya ile Rusya arasındaki gerilim tırmanıyor! "Sert karşılık verilecek" 1
Açıklamada, Berlin'in ikili ilişkilerin tamamen bozulması yönünde adım attığı vurgulanarak, "Berlin, Rusya-Almanya ilişkilerindeki durumu gerginleştirmeyi amaçlayan provokasyona bilinçli şekilde başvurdu. Almanya yönetiminin eylemlerine sert karşılık verilecek." ifadeleri kullanıldı.
Almanya ile Rusya arasındaki gerilim tırmanıyor! "Sert karşılık verilecek" 2

HAVALİMANI KAPATILMIŞTI

Almanya'daki Leipzig-Halle Havalimanı'nda 4 Ağustos'ta Ukrayna'ya ait bir nakliye uçağının yakınında patlayıcı düzeneği içerdiği değerlendirilen İHA bulunmuştu.
Almanya ile Rusya arasındaki gerilim tırmanıyor! "Sert karşılık verilecek" 3

ABD RUSYA'YI İŞARET ETMİŞTİ

ABD istihbaratı, bulunan patlayıcı yüklü İHA'nın özelliklerinin, Rus askeri istihbaratına "özgü" olduğunu iddia etmişti.
Almanya ile Rusya arasındaki gerilim tırmanıyor! "Sert karşılık verilecek" 4

RUSYA'NIN KONSOLOSLUĞU KAPATILACAK

Almanya hükümeti, dün, olayla ilgili soruşturmada elde edilen bulguların Rusya'yı sorumlu gösterdiğini belirterek, bir dizi tedbir açıklamıştı.

Karar gereği, Rusya'nın Bonn Başkonsolosluğu 18 Eylül itibarıyla kapatılacak, Berlin'deki Rus Evi ile ilgili sözleşme feshedilecek, Rus vatandaşlarına yönelik giriş kontrolleri sıkılaştırılacak ve Rusya'nın sözde gölge filosuna yönelik baskı artırılacak.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Almanya Rusya
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