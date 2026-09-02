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Doktor Özlem Gültekin'in kesin ölüm nedeni belli oldu! Adli Tıp raporu eşi Erhan Çelik'in sözleriyle örtüştü

İzmir'deki kliniğine ölü bulunan sunucu Erhan Çelik'in boşanma aşamasındaki eşi Op. Dr. Özlem Gültekin'in Adli Tıp raporu açıklandı. Yapılan incelemelerde, 48 yaşındaki doktorun anestezik bir ilaç olan propofol zehirlenmesi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Gültekin'in boşanma aşamasındaki eşi sunucu Erhan Çelik, daha önce yaptığı açıklamada eşinin 12 yıllık anestezi maddesi bağımlılığı olduğunu söylemişti.

Doktor Özlem Gültekin'in kesin ölüm nedeni belli oldu! Adli Tıp raporu eşi Erhan Çelik'in sözleriyle örtüştü
Mustafa Fidan

Kliğiniğinde cansız bedeni bulunan Op. Dr. Özlem Gültekin'in ölümündeki soru işaretleri Adli Tıp Kurumu'nun açıkladığı ölüm raporuyla açıklığa kavuştu. Adli Tıp raporunun sonuçlarının, boşanma aşamasındaki eşi sunucu Erhan Çelik'in ifadesinde dile getirdiği iddialarla örtüştüğü görüldü.

Doktor Özlem Gültekin in kesin ölüm nedeni belli oldu! Adli Tıp raporu eşi Erhan Çelik in sözleriyle örtüştü 1

DR. ÖZLEM GÜLTEKİN'İN ADLİ TIP RAPOR AÇIKLANDI

Hastane kayıtları ve adli tıp incelemelerine yansıyan detaylara göre, Gültekin’in özel kliniğinde serum ve propofol uygulaması yapıldığı sırada kalbinin durduğu tespit edildi. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri ve kaldırıldığı hastanede doktor Gültekin'e uzun süre kalp masajı uygulandığı öğrenildi.

Doktor Özlem Gültekin in kesin ölüm nedeni belli oldu! Adli Tıp raporu eşi Erhan Çelik in sözleriyle örtüştü 2

EŞİ ERHAN ÇELİK AÇIKLAMIŞTI

Özlem Gültekin'in anestezi maddesi bağımlısı olduğu, boşanma aşamasındaki eşi Erhan Çelik tarafından dile getirilmişti. Gültekin'in ölümünün ardından adeta hedef gösterilen Çelik, yaptığı açıklamada eşini tedavi ettirmek için uzun süre çabaladığını belirtmişti.

Doktor Özlem Gültekin in kesin ölüm nedeni belli oldu! Adli Tıp raporu eşi Erhan Çelik in sözleriyle örtüştü 3

ELİMDEKİ KANITLARI SAVCILIKLA PAYLAŞMIŞTI

Çelik, "Ben onun vücudundaki anestezi kullanımının 12 yıllık bir geçmişi olduğunu evlendikten çok sonra, 2023 yılında tesadüfen evin güvenlik kamerasından öğrendim. Bu maddeleri dışarıdan nasıl temin ettiğini, kendisine ekstradan kimlerin sattığını, kimlerin zerk ettiğini telefon ve laptopundaki kayıtlardan ele geçirmiştim. Elimdeki tüm bu bilgi, belge, görsel kanıt ne varsa savcılıkla paylaştım. 'Yaşarken niçin yapmadın' diyorlar. Yaptım! 2023 yılından itibaren 2 yıl boyunca hem yurt içinde hem yurt dışında tedavisi için elimden gelen her şeyi yaptım ama olmadı, bırakamadı" ifadelerini kullanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Doktor Adli Tıp Kurumu Erhan Çelik
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