Doktor Özlem Gültekin'in kesin ölüm nedeni belli oldu! Adli Tıp raporu eşi Erhan Çelik'in sözleriyle örtüştü

Kliğiniğinde cansız bedeni bulunan Op. Dr. Özlem Gültekin'in ölümündeki soru işaretleri Adli Tıp Kurumu'nun açıkladığı ölüm raporuyla açıklığa kavuştu. Adli Tıp raporunun sonuçlarının, boşanma aşamasındaki eşi sunucu Erhan Çelik'in ifadesinde dile getirdiği iddialarla örtüştüğü görüldü.

DR. ÖZLEM GÜLTEKİN'İN ADLİ TIP RAPOR AÇIKLANDI

Hastane kayıtları ve adli tıp incelemelerine yansıyan detaylara göre, Gültekin’in özel kliniğinde serum ve propofol uygulaması yapıldığı sırada kalbinin durduğu tespit edildi. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri ve kaldırıldığı hastanede doktor Gültekin'e uzun süre kalp masajı uygulandığı öğrenildi.

EŞİ ERHAN ÇELİK AÇIKLAMIŞTI

Özlem Gültekin'in anestezi maddesi bağımlısı olduğu, boşanma aşamasındaki eşi Erhan Çelik tarafından dile getirilmişti. Gültekin'in ölümünün ardından adeta hedef gösterilen Çelik, yaptığı açıklamada eşini tedavi ettirmek için uzun süre çabaladığını belirtmişti.

ELİMDEKİ KANITLARI SAVCILIKLA PAYLAŞMIŞTI

Çelik, "Ben onun vücudundaki anestezi kullanımının 12 yıllık bir geçmişi olduğunu evlendikten çok sonra, 2023 yılında tesadüfen evin güvenlik kamerasından öğrendim. Bu maddeleri dışarıdan nasıl temin ettiğini, kendisine ekstradan kimlerin sattığını, kimlerin zerk ettiğini telefon ve laptopundaki kayıtlardan ele geçirmiştim. Elimdeki tüm bu bilgi, belge, görsel kanıt ne varsa savcılıkla paylaştım. 'Yaşarken niçin yapmadın' diyorlar. Yaptım! 2023 yılından itibaren 2 yıl boyunca hem yurt içinde hem yurt dışında tedavisi için elimden gelen her şeyi yaptım ama olmadı, bırakamadı" ifadelerini kullanmıştı.