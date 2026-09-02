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KKTC'de YDP hükümetten çekilme kararı aldı

Girne'deki gemi faciasının ardından KKTC'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Başbakan Ünal Üstel tarafından görevden alınan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'nın partisi YDP, hükümetten çekilde kararı aldı.

KKTC'de YDP hükümetten çekilme kararı aldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) koalisyon ortağı Yeniden Doğuş Partisi (YDP), hükümetten çekilme kararı aldı. YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, görevden alınmasının ardından düzenlediği basın toplantısında, Parti Meclisi’nin kararıyla hükümetten ayrıldıklarını açıkladı. Arıklı, kararlarını yarın Başbakan Ünal Üstel’e yazılı olarak bildireceklerini söyledi.

KKTC de YDP hükümetten çekilme kararı aldı 1

Arıklı, görevden alınma kararını ‘iki yıldır beklediğim bir fırsattı’ diye nitelendirerek Başbakan Üstel'e teşekkür etti. Deniz kazası nedeniyle şu aşamada siyasi tartışma yürütmek istemediklerini belirten Arıklı, “Söylenecek çok şey var ama kayıp 19 insanımız var” ifadelerini kullandı.

KKTC de YDP hükümetten çekilme kararı aldı 2

BAŞBAKAN TARAFINDAN GÖREVDEN ALINMIŞTI

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, yaptığı açıklamada, Girne açıklarında meydana gelen gemi faciasında arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtmişti. Üstel, "Kazanın meydana geldiği ilk andan itibaren söylediğimiz gibi; sorumlusu kim olursa olsun, bunun hesabını verecek" ifadelerini kullanmıştı.

KKTC de YDP hükümetten çekilme kararı aldı 3

"SİYASİ BİR KARAR DEĞİL"

Soruşturma kapsamında alınan idari tedbirlerin genişletildiğini açıklayan Üstel, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın görevden alındığını duyurmuştu. Görevden alma kararının Yeniden Doğuş Partisi’ne (YDP) yönelik siyasi bir karar olmadığını vurgulayan Üstel, "Özellikle ifade etmek isterim ki bu karar, Yeniden Doğuş Partisi’ne, onun kurumsal kimliğine veya YDP’ye gönül vermiş kardeşlerimize yönelik siyasi bir karar değildir" demişti.
Kaynak: DHA

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